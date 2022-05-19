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Вчера, 13:18

Посевная на низком старте

Посевная на низком стартеНа Среднем Урале идет подготовка к посевной кампании. Для ее полноценного старта требуется благоприятная погода и прогрев почвы. Пока же сельхозпроизводители сформировали запас семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и готовят технику. О планах на текущий год и том, в каких условиях начнется новая посевная кампания, рассказали в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге глава регионального минАПК Анна Кузнецова и директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» (УрФАНИЦ) Никита Зезин.

По словам министра, в этом году посевные площади сохранятся на уровне прошлого года — 782,6 тыс. гектаров (га), их структура тоже останется примерно такой же. Большая часть придется на яровой сев: зерновые и зернобобовые культуры. Они займут 65-70% от всех территорий. Основная задача — подготовить кормовую базу на следующий год для кормления коров. Также будут выращиваться овощи открытого грунта и масличные культуры — рапс и лен.

Работа по возврату в оборот неиспользуемых земель тоже ведется, но она не в приоритете. Акцент делается на повышение урожайности и плодородия уже обрабатываемых площадей. Вдобавок возврат заброшенных территорий осложняется тем, что на некоторых успели вырасти леса. Возделывать и возвращать их в оборот сложно и дорого. Однако оценка таких земель ведется, и к концу года должно будет появиться понимание, стоит ли заниматься их распашкой.

Помимо этого, А. Кузнецова отметила, что, хотя урожайность по большей части зависит от погоды, в Свердловской области предусмотрены целевые показатели. По зерну это 690 тыс. т, по картофелю — 252 тыс. т, по овощам открытого грунта — 44 тыс., по кормам — минимум 30 центнеров на условную голову. При их расчете применялись многолетние результаты, поскольку прошлый год был рекордным.

«Министерство, как главный распорядитель бюджетных средств, в этом году планирует направить сельхозтоваропроизводителям порядка 5 млрд руб. Это достаточно серьезная сумма для областного бюджета. Мы один из немногих регионов, который к федеральной поддержке в агросекторе существенно добавляет средства областного бюджета. Если совсем грубо: на 1 руб. федеральных субсидий мы добавляем 4 руб. местных денег», — добавила министр.

Также появятся новые виды поддержки: строительство жилья в селах для работников аграрных предприятий и поддержка, связанная с ученическими договорами для будущих специалистов. Отдельно глава ведомства отметила субсидию на компенсацию затрат предприятий, которая в этом году составит 2 млрд руб. Из них 960 млн руб. уже перечислено, к маю доведут еще 1 млрд руб.

Н. Зезин дополнил, что половина засеиваемых зерновых культур в Свердловской области — это результаты местной селекции. Причем потенциал урожайности этих сортов соответствует мировому уровню — 8 т с га. Продолжается работа по созданию новых культур, в том числе более устойчивых к засухе. По овощным культурам ситуация чуть менее контролируемая, поскольку УрФАНИЦ этим не занимается — тут вся надежда на коллег из федеральных организаций. Но они хорошо финансируются, заверил спикер.

Отметим, что, когда в прошлом году в отношении России началось санкционное давление, были опасения, что это скажется и на сельском хозяйстве, включая поставки семян, удобрений, техники, оборудования, запчастей и так далее. Но часть из них, по словам спикеров, в итоге не оправдались.

Например, удобрения производятся в РФ, и по ним зависимость от иностранных компаний отсутствует. Напротив — это Россия экспортирует их. В целом запас удобрений аграрии начали формировать еще осенью и с января постепенно докупали. Сейчас их объемы составляют 18 тыс. т в действующем веществе против 17 тыс. т в 2022 году.

По семенам Средний Урал на 100% обеспечен зерновыми и зернобобовыми культурами, а также картофелем, поскольку они производятся в РФ. Однако в отношении овощей открытого грунта сохраняется зависимость от иностранной селекции, поскольку она охватывает около 90% сортов.

Если говорить о посевной и уборочной технике, то в основном работа идет с российскими и белорусскими производителями. Здесь поставки идут, и, по информации А. Кузнецовой, аграрии купили 44 машины. Чуть сложнее ситуация с импортными запчастями, поскольку удлинились цепочки поставок.

«Но критических моментов, чтобы техника стояла в гаражах и не могла выехать, нет», — уточнила министр.

В отношении стоящей на предприятиях, а не «в поле» техники (например, сортировочных машин) ситуация сложнее, поскольку здесь доля импорта уже выше. Однако А. Кузнецова утверждает, что большая часть из них производится в России, и проблем с заменой не будет.

Зато остро стоит вопрос финансирования посевной кампании. Потребность аграриев сейчас составляет примерно 5 млрд руб., что превышает показатель прошлого года. Решается эта проблема тремя путями. Первый — средства, которые вкладывают сами предприятия. Второй — вышеупомянутая господдержка. Третий — льготные краткосрочные кредиты. В этом году сельхозпроизводители получили 3,3 млрд руб. займов по ставкам в 3-5%.

Также уже много лет отрасль испытает дефицит кадров. Не хватает как людей с высшим образованием, так и рабочих. Это связано с тем, что молодежь уезжает на учебу в города и не возвращается. Поэтому власти региона стремятся создавать в селах инфраструктуру, чтобы обеспечить необходимые удобства: проводится газификация, строятся дороги и так далее. В дополнение к этому оказывается помощь в обучении сотрудников предприятий. Существуют программы поддержки молодых специалистов, прибывших работать в село. Плюс ведется целевой набор, в первую очередь в Уральский государственный аграрный университет.

Добавим, что засушливые 2020 и 2021 годы заставили обратить внимание на нехватку мелиоративных систем (полива), без которых существенная часть урожая погибла, например, в 2021 году потери оценили в треть. Поэтому свердловские власти расширили программу мелиорации территорий. За последние два года системы полива появились на 2 тыс. га земель. Число претендующих на участие в программе предприятий постоянно растет. Однако уточним, что потребность в мелиорации остается высока, поскольку в 2020 году, по данным Росреестра, на Среднем Урале насчитывалось 42,7 тыс. га мелиорируемых сельхозугодий. Площадь орошаемых земель составила 6,6 тыс. га, остальное — осушаемые территории. Все это при планах засеять в 2023 году 782,6 тыс. га.

В итоге участники конференции с оптимизмом отозвались о подготовке к посевной кампании. Зависимость страны и региона от импортных материалов и оборудования оказалась не настолько критичной, чтобы застопорить работы. Сама посевная стартует, когда почва подсохнет и прогреется. Подготовка проходит в штатном режиме, утверждают спикеры.

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