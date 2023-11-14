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В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Компания «Сима-Ленд недвижимость» выставила на продажу три складских помещения в Чкаловском районе Екатеринбурга. Соответствующие объявления опубликованы на сервисе «Циан».

В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей

Компания намерена продать складские комплексы категории А по улице Черняховского, 86, корпус 8, корпус 11 и корпус 19. Речь идет не только о помещениях для хранения товаров, но и о административно-бытовых комплексах.

В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей

Совокупная площадь объектов составляет 52 тыс. кв. м. Общая стоимость помещений оценивается в 4 млрд 935 млн руб.

В объявлениях не указывается причина продажи складов. Однако ранее публиковалась информация о планах компании полностью переехать с улицы Черняховского (терминал «Чкаловский») в Сысертский район.

Фото с сайта «Циан»
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