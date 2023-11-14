В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 14.11.2023. В Челябинске средняя площадь выставленных на продажу складских помещений в октябре 2023 ...14.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» выставленных на продажу складских помещений за год снизилась на 38%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Екатеринбурге средняя площадь выставленных на продажу складских помещений в октябре ...15.08.2022 Свердловские власти запустили новый автобусный маршрут из Сысерти до Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Первые рейсовые автобусы № 134 начали движение по маршруту из Сысерти до Екатеринбурга ...05.05.2015 В Екатеринбурге на продажу выставлено здание автоцентра BMW
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2015. В Екатеринбурге на продажу выставлено 3-этажное здание автоцентра BMW на улице ...15.01.2015 МУГИСО включило в региональную программу капитального ремонта жилья объекты культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В Свердловской области дома, являющиеся объектами культурного наследия областного и ...