Сегодня, 15:22

Свердловским аграриям направят 500 млн рублей на сельхозтехнику в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Аграриям Свердловской области будет направлено 500 млн руб. для частичной компенсации затрат на купленные в 2025 году комбайны, тракторы и другую технику. Об этом в личном Телеграм-канале сообщил глава региона Денис Паслер.

Он уточнил, что субсидии из бюджета получат около 150 предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств Свердловской области. В этом году аграрии приобрели почти 1 тыс. ед. новой техники.

«Для эффективной работы агропромышленного комплекса Свердловской области необходимо регулярное обновление сельхозтехники и оборудования. Современные и надежные машины нужны для обработки 760 тыс. га земли — это большие площади, которые с каждым годом только растут», - подчеркнул Д. Паслер.

Ранее правительство региона сообщало, что Свердловская область вышла на решающий этап сельскохозяйственной кампании 2025 года. По данным регионального МинАПК, валовой сбор зерновых уже превысил 216,4 тыс. т. Темпы уборочной кампании позволяют говорить о возможности достижения плановых показателей, несмотря на сложные погодные условия начала сезона. Особенно интенсивно работы ведутся в Каменском, Камышловском и Тугулымском районах.
