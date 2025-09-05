Свердловским аграриям направят 500 млн рублей на сельхозтехнику в 2025 году

Уборочная страда на Среднем Урале проходит без перебоев ...

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Свердловской области аграрии собрали 160 тыс. тонн зерна и обработали 53 тыс. га ...

Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну

Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла ...