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Вчера, 13:59

Свердловские аграрии наращивают экспорт

Сельхозтоваропроизводители Свердловской области ежегодно увеличивают объемы экспорта своей продукции и осваивают новые рынки сбыта. Значительную роль в этом процессе играет господдержка со стороны региональных властей. В прошлом году сотрудники областного МинАПК помогли местным производителям получить субсидии на общую сумму в 70 млн руб. Благодаря этим средствам агроэкспортеры смогли компенсировать часть затрат на транспортную логистику, сообщает региональный департамент информполитики.

Свердловские аграрии наращивают экспорт

«В 2024 году финансовую поддержку получили екатеринбургский Жировой комбинат, «Свинокомплекс „Уральский“ и «Вега». Основным направлением экспорта продукции уральских предприятий является Китай, а также другие страны Азии. Логистика играет существенную роль в этой работе, и для предприятий важна поддержка этого звена экспортной цепочки», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Сотрудники регионального МинАПК содействуют местным производителям в получении господдержки. Аграрии направляют заявки в Российский экспортный центр. Его сотрудники помогают предприятиям определить перспективность их продукции на целевом рынке, а также организовать предметные переговоры с потенциальными иностранными покупателями, подтвердившими интерес к товарам отечественных поставщиков.

«Господдержка — это ключевой инструмент для повышения конкурентоспособности российского АПК на международных рынках. Мы создаем все условия для успешного экспорта», — сказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Уральский производитель нерафинированного рапсового масла «Вега» экспортирует свою продукцию в Китай. Масло поставляется туда во флекситанках, а зарубежные переработчики фасуют его в упаковки необходимого объема.

«Субсидия, которая позволяет компенсировать часть затрат на логистику, является для нас существенным подспорьем. Благодаря этим средствам проще и легче работать. В 2025 году мы также направили заявку на получение субсидии, что поможет нам реализовать планы, в том числе, по освоению новых для нас рынков Индии и Турции», — поделился руководитель подразделения внешнеэкономической деятельности «Вега» Владимир Синельников.

Напомним, что свердловские власти активно используют и другие механизмы поддержки аграриев. В середине февраля губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» на 773 млн руб.

«Увеличение более чем на 770 млн руб. общего объема финансирования госпрограммы в сфере АПК позволит внедрить ряд новых направлений поддержки отрасли. Так, с 2025 года стартует региональный проект „Кадры в агропромышленном комплексе“. На его реализацию в текущем году предусмотрено около 25 млн руб. Кроме того, дополнительные средства направляются на повышение конкурентоспособности отрасли, возмещение части затрат при покупке сельхозтехники и оригинальных репродуктивных семян», — заявил Е. Куйвашев.

Чтобы усилить кадровый потенциал агропромышленного комплекса Свердловской области, из регионального бюджета сельхозтоваропроизводителям компенсируют часть затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников.

Кроме того, аграрные предприятия, которые инвестируют собственные средства в модернизацию профильных колледжей и техникумов, также смогут частично возместить свои затраты.

«В 2025 году мы вновь направим порядка 5 млрд руб. на поддержку аграриев Свердловской области. Это, конечно же, субсидии, которые получат производители молока, финансовое содействие развитию племенного дела в регионе. Также мы предоставим грантовую поддержку начинающим аграриям и окажем поддержку сельхозтоваропроизводителям в приобретении техники и оборудования», — рассказала Анна Кузнецова.

Напомним, в 2024 году уральские аграрии превысили план по уборке урожая. Земледельцы намолотили с полей 806,4 тыс. т зерна, что на 108,9 тыс. т больше показателей прошлого года. Кроме того, сельхозтоваропроизводители собрали 231,1 тыс. т картофеля и 33,1 тыс. овощей открытого грунта.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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