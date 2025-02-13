Свердловские аграрии наращивают экспорт

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Сельхозтоваропроизводители Свердловской области ежегодно увеличивают объемы экспорта своей продукции и осваивают новые рынки сбыта. Значительную роль в этом процессе играет господдержка со стороны региональных властей. В прошлом году сотрудники областного МинАПК помогли местным производителям получить субсидии на общую сумму в 70 млн руб. Благодаря этим средствам агроэкспортеры смогли компенсировать часть затрат на транспортную логистику, сообщает региональный департамент информполитики.«В 2024 году финансовую поддержку получили екатеринбургский Жировой комбинат, «Свинокомплекс „Уральский“ и «Вега». Основным направлением экспорта продукции уральских предприятий является Китай, а также другие страны Азии. Логистика играет существенную роль в этой работе, и для предприятий важна поддержка этого звена экспортной цепочки», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.Сотрудники регионального МинАПК содействуют местным производителям в получении господдержки. Аграрии направляют заявки в Российский экспортный центр. Его сотрудники помогают предприятиям определить перспективность их продукции на целевом рынке, а также организовать предметные переговоры с потенциальными иностранными покупателями, подтвердившими интерес к товарам отечественных поставщиков.«Господдержка — это ключевой инструмент для повышения конкурентоспособности российского АПК на международных рынках. Мы создаем все условия для успешного экспорта», — сказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.Уральский производитель нерафинированного рапсового масла «Вега» экспортирует свою продукцию в Китай. Масло поставляется туда во флекситанках, а зарубежные переработчики фасуют его в упаковки необходимого объема.«Субсидия, которая позволяет компенсировать часть затрат на логистику, является для нас существенным подспорьем. Благодаря этим средствам проще и легче работать. В 2025 году мы также направили заявку на получение субсидии, что поможет нам реализовать планы, в том числе, по освоению новых для нас рынков Индии и Турции», — поделился руководитель подразделения внешнеэкономической деятельности «Вега» Владимир Синельников.Напомним, что свердловские власти активно используют и другие механизмы поддержки аграриев. В середине февраля губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» на 773 млн руб.«Увеличение более чем на 770 млн руб. общего объема финансирования госпрограммы в сфере АПК позволит внедрить ряд новых направлений поддержки отрасли. Так, с 2025 года стартует региональный проект „Кадры в агропромышленном комплексе“. На его реализацию в текущем году предусмотрено около 25 млн руб. Кроме того, дополнительные средства направляются на повышение конкурентоспособности отрасли, возмещение части затрат при покупке сельхозтехники и оригинальных репродуктивных семян», — заявил Е. Куйвашев.Чтобы усилить кадровый потенциал агропромышленного комплекса Свердловской области, из регионального бюджета сельхозтоваропроизводителям компенсируют часть затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников.Кроме того, аграрные предприятия, которые инвестируют собственные средства в модернизацию профильных колледжей и техникумов, также смогут частично возместить свои затраты.«В 2025 году мы вновь направим порядка 5 млрд руб. на поддержку аграриев Свердловской области. Это, конечно же, субсидии, которые получат производители молока, финансовое содействие развитию племенного дела в регионе. Также мы предоставим грантовую поддержку начинающим аграриям и окажем поддержку сельхозтоваропроизводителям в приобретении техники и оборудования», — рассказала Анна Кузнецова.Напомним, в 2024 году уральские аграрии превысили план по уборке урожая. Земледельцы намолотили с полей 806,4 тыс. т зерна, что на 108,9 тыс. т больше показателей прошлого года. Кроме того, сельхозтоваропроизводители собрали 231,1 тыс. т картофеля и 33,1 тыс. овощей открытого грунта.