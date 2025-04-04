Свердловская область развивает сельские территории

Власти Среднего Урала увеличили финансирование комплексной программы «Уральская деревня» до 86,7 млрд руб. и продлили ее действие до 2027 года. Соответствующее решение было принято временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером на заседании областного правительства, сообщает
департамент информполитики региона.
По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, решение об увеличении выделяемых средств и продлении сроков действия программы еще на два года являются результатом того, что «Уральская деревня» показала свою эффективность в решении задач развития сел и деревень области и не утратила своей актуальности. Она отметила, что рост объемов финансирования вызван увеличением числа мероприятий, охватываемых комплексной программой за счет новых направлений государственной поддержки.
Комплексная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области», которая получила название «Уральская деревня», была утверждена в 2014 году. Ее цель — развитие агропромышленного комплекса и повышение качества жизни сельских жителей. Последний раз ее пролонгировали в 2020 году до 2025 года, тогда ее финансирование составляло 66,69 млн руб.
Благодаря «Уральской деревне» в малых населенных пунктах свердловского региона происходит обновление школ и детсадов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Программа предусматривает развитие не только социальной, но и культурной и спортивной инфраструктуры. Так, большое внимание уделяется постройке и ремонту спортивных площадок, центров досуга и библиотек. Еще одной важной частью программы является благоустройство общественных пространств. В частности, она предусматривает озеленение, обустройство мест для общественных мероприятий, пешеходных зон и установку детских и спортивных площадок.
Также в рамках программы «Уральская деревня» реализуется поддержка агропромышленных предприятий и местного самоуправления. С целью стимуляции развития малого и среднего бизнеса на сельских территориях власти региона предоставляют гранты, субсидии и другие формы поддержки.
Основная цель комплексных мероприятий — сделать малые населенные пункты привлекательными для проживания и ведения бизнеса, повысив комфорт и качество жизни в деревнях и селах. Благодаря господдержке в сельской местности создаются новые рабочие места и повышается экономическая активность жителей, что говорит об эффективности программы. Отметим, что на текущий момент в Свердловской области в селах и деревнях проживают около 600 тыс. человек.
Отметим, что власти Свердловской области также продолжают реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2026-2027 годах на нее планируется направить не менее 140 млн руб. из бюджета области. Она предусматривает повышение транспортной доступности, решение кадровых проблем в сельском здравоохранении, закрепление молодежи на селе и другие цели.
Программа предусматривает, среди прочего, газификацию сельских территорий. К 2024 году было построено 10 газопроводов общей протяженностью более 95 километров. Также в 2024 году между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» было заключено социальное соглашение о предоставлении сельским жителям региона льготных кредитов на газификацию жилья по ставке от 3,5% годовых на срок до 60 месяцев.
Ранее правительством Свердловской области были определены 49 опорных населенных пунктов в 69 муниципальных образованиях, которые должны стать центрами объединения сельской и городской инфраструктуры.
Что касается агропромышленного комплекса, то областные власти также оказывают ему активную поддержку, как в рамках «Уральской деревни», так и в рамках других программ господдержки.
В частности, в прошлом году сельхозтоваропроизводителям региона, экспортирующим свою продукцию, было выделено 70 млн руб. на покрытие части затрат на транспортную логистику. Также на 773 млн руб. было увеличено финансирование госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области».
В нынешнем году общий объем помощи аграриям составит порядка 5 млрд руб. Также с 2025 года начнется реализация регионального проекта «Кадры в?агропромышленном комплексе», призванный усилить кадровый потенциал агропрома области. Его финансирование составит около 25 млн руб. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области