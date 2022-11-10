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Свердловские власти увеличат финансирование комплексной программы «Уральская деревня» до 87 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Власти Свердловской области увеличат финансирование комплексной программы «Уральская деревня» до 86,7 млрд руб., продлив срок ее действия до 2027 года. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер на заседании регонального правительства, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В рамках программы «Уральская деревня» проходит обновление и развитие социальной, культурной и спортивной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств на сельских территориях свердловского региона. Также важной частью программы является государственная поддержка агропромышленного комплекса и местного самоуправления.

Отметим, что в деревнях и селах области проживает около 600 тыс. человек. Благодаря программе повышается их экономическая активность, для них создаются новые рабочие места. В результате сельские территории становятся привлекательнее для проживания и ведения бизнеса.
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