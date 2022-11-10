Свердловские власти увеличат финансирование комплексной программы «Уральская деревня» до 87 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...20.06.2014 До 2020 года на реализацию программы «Уральская деревня» будет потрачено 66 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. До 2020 года на реализацию в Свердловской области программы «Уральская деревня» будет ...21.04.2014 В 2014 году объем финансирования программы «Уральская деревня» составит 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2014. Общий объем финансирования программы «Уральская деревня» до 2020 года составит более 67 ...25.10.2011 В Свердловской области официально утверждена целевая программа «Уральская деревня»
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2011. Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных ...10.05.2011 Реализация программы «Уральская деревня» передана в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2011. Реализация программы «Комплексная программа социально-экономического развития ...