Свердловские власти увеличат финансирование комплексной программы «Уральская деревня» до 87 млрд рублей

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска

До 2020 года на реализацию программы «Уральская деревня» будет потрачено 66 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. До 2020 года на реализацию в Свердловской области программы «Уральская деревня» будет ...