В Свердловской области стартовала посевная кампания

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Свердловские сельхозпроизводители начали весенний сев. В этом году посевные площади остались на уровне прошлого года — 782,6 тыс. гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.



«Посевная началась во всех районах области за исключением северных территорий. Ранняя весна и теплая погода позволили аграриям приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители используют каждый погожий день, чтобы провести весенний сев в оптимальные агрономические сроки», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.



Яровой сев выполнен уже на 57,8 тыс. га (11,6% от плана), зерновых культур — 47,7 тыс. га (13,2%). Под технические культуры уже засеяно 4,9 тыс. га, картофель — 105 га, овощи открытого грунта — 169,5 га. Перед аграриями поставлен план произвести минимум 690 тыс. т зерна, 252 тыс. т картофеля, 44 тыс. т овощей открытого грунта, а запас кормов должен составлять не менее 30 центнеров на условную голову скота.



По словам А. Кузнецовой, к старту посевной кампании была заготовлена техника, запас удобрений, ГСМ, посевной материал. Семена зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля — российские. В том числе среди них есть продукты уральской селекции.



В 2023 году в качестве мер поддержки аграрии получат 5 млрд руб. Из этой суммы на каждый рубль федеральных средств приходится четыре рубля из областного бюджета.