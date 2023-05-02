В Свердловской области на 85% выполнили план по посеву яровых

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Свердловской области аграрии провели яровой сев на 425,2 тыс. Га. Это 85% от плана в 499,9 тыс. Га, сообщает департамент информполитики региона.



По данным на 23 мая, также выполнены планы по зерновым культурам на 86,4% — 311 тыс. Га, кукурузы на 91% — 29,7 тыс. Га. Также высажено картофеля на 10,3 тыс. Га, овощей открытого грунта на 765,5 Га.



«Ранняя весна и теплая погода дали возможность аграриям приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители приложили максимум усилий, чтобы провести посевную в оптимальные агрономические сроки. Сейчас нужен хороший дождь, чтобы всходы окрепли и пошли в рост», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.



Кроме того, для сельхозпроизводителей установлены целевые показатели. Так, за год они должны произвести порядка 694 тыс. т зерна, 252 тыс. т картофеля, 44 тыс. т овощей открытого грунта, а также 30 центнеров корма на одну условную голову скота.



Ежегодно на строительство и реконструкцию оросительных сетей аграриям оказывается государственная поддержка. За 2020-2022 годы на эти цели было выделено 20,2 млн руб., в этом году направят 182,7 млн руб.



Добавим, что аграриям на расходы необходимо не менее 5 млрд руб., что превышает показатель прошлого года. https://urbc.ru/1068119722-posevnaya-na-nizkom-starte.html При этом предприятия вправе получать господдержку и льготные краткосрочные кредиты. Так, в этом году сельхозпроизводители получили 3,3 млрд руб. займов по сниженным ставкам в 3-5%.