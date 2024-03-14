Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Свердловские аграрии планируют засеять 770 тыс. га земли (350 тыс. га отведено под ...20.12.2023 Переработчики зерновых культур Свердловской области получат почти 220 млн рублей господдержки
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Свердловской области переработчики зерновых культур в 2023 году получат почти 220 млн ...18.05.2021 В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...