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Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га сельскохозяйственные товаропроизводители провели подкормку многолетних трав, обработали 7,8 тыс. т семян зерновых культур от болезней и приступили к севу овса, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, подчеркнув, что губернатор Евгений Куйвашев и правительство Свердловской области уделяют большое внимание финансовой поддержке аграриев региона, сообщила, что с начала года объем господдержки, направленный среднеуральским сельхозтоваропроизводителям, превысил 1,8 млрд руб.

«В ближайшие месяцы мы продолжим субсидировать отрасли овощеводства и картофелеводства, гидромелиоративные мероприятия и компенсируем затраты производителей зерновых культур. Общий объем господдержки аграриев Свердловской области в 2024 году составит порядка 5 млрд руб.», — рассказала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что сформирован необходимый для старта посевной кампании запас топлива — более 4,5 тыс. т дизельного топлива и порядка 500 т бензина и горюче-смазочных материалов. Также есть все необходимые фитопрепараты для обработки от болезней около 100 тыс. га зерновых культур.

Напомним, аграрии Свердловской области планируют засеять в 2024 году 492 тыс. га земли, из которых почти 340 тыс. га займут зерновые и зернобобовые культуры. Также в планах у сельхозпроизводителей увеличить площади посевов кормовых культур до 369,3 тыс. га, масличных культур — до 38 тыс. га, картофеля и овощей — до 14 тыс. га.
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