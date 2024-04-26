В Свердловской области площадь ярового сева составила 500 тыс. га в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...27.10.2021 В Свердловской области уборка зерновых культур выполнена на 99,6%
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. В Свердловской области уборка зерновых и зернобобовых культур выполнена на 309 тыс. ...18.05.2021 В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...