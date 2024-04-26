УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:01

В Свердловской области площадь ярового сева составила 500 тыс. га в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Свердловские аграрии завершили посевную кампанию. Площадь ярового сева составила почти 500 тыс. га, сообщает департамент информполитики региона.

Зерновые культуры в 2024 году засеяны на площади более 330 тыс. га, технические культуры — 50 тыс. га, кукуруза, картофель и овощи открытого грунта — 46,3 тыс. га. Также на 10 тыс. га были увеличены площади посевов кормовых культур для животноводческого сектора, на 11 тыс. га — площадь посевов масличных культур (рапса и льна). Для посевной кампании понадобилось около 100 тыс. т семян.

«Семена ячменя сорта «Памяти Чепелева» и пшеницы сорта «Ирень», созданные уральскими селекционерами, — лидеры по площади посевов в России, они успешно возделываются на более чем 1,8 млн га в 58 регионах страны. В Свердловской области семенами местной селекции ежегодно засеивается более половины зерновых полей, в том числе пшеницей — более 49%, ячменем — 30%, и овсом — около 70% злаковых полей региона», — отметили в департаменте.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2024 Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...

27.10.2021 В Свердловской области уборка зерновых культур выполнена на 99,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. В Свердловской области уборка зерновых и зернобобовых культур выполнена на 309 тыс. ...

18.05.2021 В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, ...

05.05.2021 В Свердловской области началась посевная

Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...

05.05.2021 В Свердловской области началась посевная

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18