В Свердловской области площадь ярового сева составила 500 тыс. га в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Свердловские аграрии завершили посевную кампанию. Площадь ярового сева составила почти 500 тыс. га, сообщает департамент информполитики региона.



Зерновые культуры в 2024 году засеяны на площади более 330 тыс. га, технические культуры — 50 тыс. га, кукуруза, картофель и овощи открытого грунта — 46,3 тыс. га. Также на 10 тыс. га были увеличены площади посевов кормовых культур для животноводческого сектора, на 11 тыс. га — площадь посевов масличных культур (рапса и льна). Для посевной кампании понадобилось около 100 тыс. т семян.



«Семена ячменя сорта «Памяти Чепелева» и пшеницы сорта «Ирень», созданные уральскими селекционерами, — лидеры по площади посевов в России, они успешно возделываются на более чем 1,8 млн га в 58 регионах страны. В Свердловской области семенами местной селекции ежегодно засеивается более половины зерновых полей, в том числе пшеницей — более 49%, ячменем — 30%, и овсом — около 70% злаковых полей региона», — отметили в департаменте.