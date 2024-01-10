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10.01.2024

Свердловские фермеры смогут получить более 175 млн рублей субсидий в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из федерального и областного бюджетов запланировано выделить более 175 млн руб. субсидий для свердловских фермеров. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Полученные средства господдержки фермеры могут направить на приобретение скота, техники и оборудования, а также на строительство и модернизацию зданий и сооружений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции», — рассказала свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

В 2023 году субсидии в рамках программы «Агростартап» получили 16 свердловских сельхозпроизводителей (около 75 млн руб.). Шести свердловским фермерам выделили более 130 млн руб. на развитие семейного дела.

Всего в России в 2024 году планируется направить около 8 млрд руб. на субсидии для фермерских хозяйств. В программе «Агростартап» введен минимальный размер гранта в размере 1,5 млн руб.
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