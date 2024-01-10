Свердловские фермеры смогут получить более 175 млн рублей субсидий в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. На заработную плату сотрудников 30 свердловских лесничеств в региональном бюджете на ...02.11.2023 В бюджет Свердловской области на 2024 год заложили 5,5 млн рублей на ввод в оборот 9 тыс. га сельхозземель
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Свердловская область введет в оборот 9 тыс. га сельхозземель. На эти цели в бюджете ...27.09.2023 Свердловские фермеры получили свыше 130 млн рублей на развитие семейного хозяйства в качестве господдержки
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области за год шесть владельцев ферм получили более 130 млн руб. в ...07.05.2020 Аграрии Свердловской области получили субсидии на 800 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2020. Аграрии Свердловской области с начала 2020 года получили из федерального и ...23.05.2018 Более 400 млрд рублей потребуется на развитие авиаперевозок в РФ до 2024 года
УрБК, Москва, 23.05.2018. Развитие пассажирских авиаперевозок в РФ до 2024 года потребует суммарные инвестиции в ...