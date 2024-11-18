Молочное соглашение

Производители и переработчики молока Свердловской области достигли консенсуса в переговорах, инициированных губернатором региона Евгением Куйвашевым. В середине декабря подписано соглашение, которое предусматривает поставки сырья в приоритетном порядке местным переработчикам. Перерабатывающие предприятия, со своей стороны, обязались закупать весь предоставляемый объем продукции, уступив таким образом одному из главных требований фермеров по выкупу излишков производства.Данное соглашение явилось результатом переговоров ассоциации «Животноводы Урала» и «Союза перерабатывающих предприятий Свердловской области», проходивших при модерации Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.«Диалог строится конструктивно. Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области. Оба союза — животноводов Урала и переработчиков молока региона — достигли компромисса. Предприятия, входящие в их состав, находятся в диалоге. Между молзаводами и сельхозтоваропроизводителями активно идут предметные переговоры», — сказала глава МинАПК региона Анна Кузнецова.Старт обсуждению дал глава региона Евгений Куйвашев в ноябре этого года после обращения сельхозпроизводителей с просьбой об увеличении субсидий. Тогда он выразил неодобрение сложившейся ситуацией, при которой фермеры получают компенсацию из регионального бюджета за каждый произведенный ими литр молока, но в то же время предпочитают поставлять свою продукцию в другие регионы.«Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а некоторые наши производители продают его в другие регионы. Мы технику покупаем, обновляем материально-технические ресурсы, а самое главное, субсидируем молоко. Вы как-то в вопросе саморегулирования разберитесь, это не справедливо», — заявил Евгений Куйвашев.В результате подобной практики в области образовался дефицит сырья, что вызвало повышение цен на молоко и молочную продукцию. Некоторые предприятия вынуждены были остановить свои цеха. В свою очередь, фермеры в лице руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Анатолия Никифорова, заявили, что реализуют свою продукцию в других регионах вынужденно, так как некоторые заводы отказываются скупать излишки продукции и сами закупают сырье за пределами области. Однако, как признает А. Никифоров, в нынешнем году ситуация несколько изменилась, и заводы стали зависеть от фермеров больше, нежели сельхозпроизводители от рынков сбыта.Напомним, что с января 2024 года средние цены на питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли на 17,74%, достигнув 84,42 руб/литр. Больше всего подорожало молоко в Серове, с 69,28 до 85,43 руб/литр (+18,9%). В столице Урала средние цены за год подросли с 70,25 до 85,24 руб/литр(+17,5%).Добавим, что глава региона пригрозил отменить льготы для всех молокопроизводителей, если они не начнут реализовывать сырье в Свердловской области, потребовав заключить договоренность о приоритетных поставках местным перерабатывающим предприятиям. В этом случае он согласился удовлетворить запрос на увеличение субсидирования покупки техники для сельхозпроизводителей на 500 млн руб.«Я попросил, чтобы все молочные производители подписали документ, что реализуют свою продукцию только здесь. В случае, если один реализовал туда (в другой регион — прим. ред.), отменяем все льготы. Если мы договорились, то можно увеличить субсидирование», — сказал глава региона.Отметим, что уральские аграрии, включая производителей молока, каждый год получают более 5 млрд руб. региональных и федеральных средств. По словам фермеров, эти средства играют важную роль в сохранении производства и поддержании цен в магазинах.Производители и переработчики молока выполнили установку, данную Евгением Куйвашевым, достигнув соглашения о выстраивании своей работы в Свердловской области и сокращении поставок в сопредельные регионы. Данное сотрудничество должно в полной мере обеспечить жителей Среднего Урала молочными продуктами и в перспективе преодолеть дефицит и помочь снизить цены.Также данный договор поспособствует выполнению ранее поставленной главой региона задачи по увеличению объемов импортозамещения социально значимых продуктов. На данный момент Средний Урал находится в топ-10 по стране в плане производства яиц, молока и картофеля.