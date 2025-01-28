На Среднем Урале развивают пищевое производство

На модернизацию Ирбитского молочного завода выделят более 400 млн рублей

В Свердловской области будет создано современное лесоперерабатывающее производство

ОАО «Ирбитский молочный завод» намерено к апрелю 2015 года увеличить производство полутвердых сыров

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2014. В марте 2015 года на «Ирбитском молочном заводе» будет запущена новая производственная ...