На Среднем Урале развивают пищевое производство

В Свердловской области при активной поддержке региональных властей осуществляется модернизация предприятий, входящих в число крупнейших производителей продуктов питания. В январе этого года старейший хлебопроизводитель региона «РежХлеб» открыл
новый склад готовой продукции. Проект был реализован при участии регионального Агентства по привлечению инвестиций. Кроме того, свердловские власти анонсировали меры по поддержке другого производителя — Ирбитского молочного завода. Предприятию планируют выделить 400 млн руб. на модернизацию производства, сообщает региональный департамент информполитики.
Таким образом, власти во взаимодействии с бизнесом выполняют поручение губернатора Евгения Куйвашева о продовольственной безопасности региона, что является одним из важнейших направлений развития Свердловской области. Инициатива главы региона заключается в обеспечении жителей товарами местного производства, в том числе, путем тесного сотрудничества с предпринимателями и их поддержки в целях увеличения объемов выпускаемой продукции, расширения ассортимента.
Старт работе нового склада «РежХлеба» дал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Он отметил, что региональное Агентство по привлечению инвестиций оказало помощь в оформлении приобретенного производителем земельного участка под нужды пищевого производства.
Открытие нового склада общей площадью 1 тыс. 446 кв. м позволило комбинату расширить производство, увеличив объем и ассортимент выпускаемой хлебобулочной продукции, а также создать 16 рабочих мест.
Заместитель генерального директора компании «Реж-хлеб» Елена Чуева рассказала, что компания столкнулась с недостатком площадей, в связи с чем было принято решение о строительстве нового помещения и переносе в него склада готовой продукции.
Освободившиеся производственные площади были заполнены новым оборудованием, позволившим добавить в ассортимент новые виды изделий из слоеного теста. Е. Чуева также отметила, что новый склад позволяет единовременно загружать 30 маршрутов, и таким образом, быстро и своевременно осуществлять доставку. Перенос склада позволил компании нарастить производство до 120 т в сутки, из которых 10 т — булочки с начинками.
Напомним, что «РежХлеб» начал выпускать хлеб и кондитерскую продукцию в 1972 году. На данный момент на предприятии действует семь линий производства, выпускающих 30 тыс. т продукции ежегодно. Компания производит несколько десятков видов наименований, среди которых популярные кексы «Свердловские», сладкие слойки, батоны и, конечно, традиционный хлеб. Продукция комбината доставляется по 168 маршрутам в города Свердловской области, а также в соседние регионы.
Что касается крупнейшего в области Ирбитского молокозавода, на реализацию инвестиционных проектов по модернизации производства запланировано
выделить более 400 млн руб. Проекты, которые предполагается осуществить, ориентированы на автоматизацию производственного процесса, его обновление, а также на приобретение нового оборудования, что позволит увеличить производственные мощности предприятия.
Так, например, планируется создать два новых производственных участка: один — для производства термостатной продукции, второй — для розлива молочных продуктов. Линия по производству творожных десертов получит новый фасовочный аппарат. Также будет создана автоматическая линия по производству йогуртов с системой охлаждения и аппаратами для фасовки и укладки готовой продукции. Модернизация позволит предприятию добиться повышения качества выпускаемой продукции и нарастить объемы переработки молока.
Генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков подчеркнул, что в своем развитии предприятие считает первоочередным ориентиром цели, поставленные главой области. Он особо отметил увеличение объемов поставок сырья в 2024 году, его высокое качество, а также то, что все поставщики молока — из свердловского региона.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев дал установку обеспечить приоритетные поставки сырья местным переработчикам. По результатам
достигнутого соглашения производители согласились поставлять молоко для переработки в первую очередь свердловским предприятиям. Переработчики же обязались выкупать весь предоставляемый объем, включая излишки производства.
Г. Бачериков также рассказал о том, что за прошлый год компания превысила план по производству. Предприятие значительно увеличило свою прибыль, перечислив в региональный бюджет в два раза больше налогов, чем в 2023 году. Достигнуто это было, в том числе, за счет расширения ассортимента, в котором появились творожные сырки и десерты. По словам Г. Бачерикова, торговые сети регулярно повышают объем запросов на новую продукцию.
Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова поделилась информацией о том, что на данный момент Ирбитский молочный завод перерабатывает около 180 тыс. т молока в год и подтвердила, что все сырье производственный комплекс получает от местных поставщиков. Она отметила, что ирбитские товары стали известны за пределами региона. Так, например, продукцию завода можно встретить в продаже в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Башкортостане и Пермском крае. На данный момент предприятие производит 120 наименований различной молочной продукции.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области