Средний Урал обеспечивает продовольственную безопасность

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выделил
120 млн руб. на строительство и обновление животноводческих комплексов региона. Также глава региона принял решение направить более 30 млн руб. на поддержку производителей товарной рыбы. Данные меры позволят активизировать развитие мясомолочного и рыбного производства и обеспечить продовольственную безопасность Среднего Урала, сообщает департамент информполитики региона.
«Свердловская область — один из лидеров по производству молока в России. Мы входим в топ-10 регионов страны. В 2025 году наши аграрии планируют ввести в эксплуатацию 10 животноводческих комплексов на 1,9 тыс. скотомест. Наиболее масштабные проекты планируют запустить сельскохозяйственный кооператив «Пригородное» и глава крестьянско-фермерского хозяйства Нурлан Кульбердинов. Ведется модернизация и строительство корпусов в рамках крупного проекта в Балтымском Агрокомплексе, его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году», — сказал Денис Паслер.
Он также сообщил, что выделенные средства позволят компенсировать до 30% стоимости строительно-монтажных работ и до 50% затрат на приобретение строительной техники и оборудования.
На получение господдержки в нынешнем году от животноводов поступило 11 заявок. Планируется реализация 14 инвестпроектов по обновлению и строительству животноводческих комплексов для молочного производства на 3 тыс. 183 скотоместа. Завершение проектов планируется в 2027 году.
Еще одним приоритетом в поддержке АПК региона стало решение кадрового вопроса. Ранее Д. Паслер поручил усилить работу в этом направлении. В частности, он предложил увеличить число профильных агроклассов в колледжах и вузах Среднего Урала. На текущий момент в регионе требуются 1,4 тыс. специалистов-аграриев. Для сокращения этой цифры ведется системная работа.
Так, например, в рамках федеральной программы «Кадры для АПК» сельхозтоваропроизводителям предоставляется компенсация на расходы на обучение сотрудников, повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, а также проживание и оплату труда студентов-практикантов.
Кроме того, в нынешнем году стартует региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», который будет реализовываться в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На реализацию данного проекта будет выделено 25 млн руб. Всего в 2025 году свердловским аграриям будет направлено около 5 млрд руб. господдержки.
Что касается рыбного хозяйства, то его поддержка также осуществляется
в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Выделенные регионом средства в размере 30 млн руб. пойдут на компенсацию затрат на корма, оборудование, транспортировку рыбы и приобретение рыбопосадочного материала для производителей карпа, лосося, осетра и других рыб.
«Развитие рыбохозяйственного комплекса — часть большой работы, которую мы ведем в рамках реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность». Жители Свердловской области всегда могут приобрести свежую и качественную рыбу местных производителей. На территории Среднего Урала сформированы 87 рыбоводных участков общей площадью почти 9,5 тысячи гектаров, где есть все условия для выращивания различных видов рыб. Активно развиваются хозяйства, созданные на пяти водоемах-охладителях: Белоярском, Рефтинском, Нижнетуринском, Верхнетагильском и Исетском водохранилищах», — рассказал Денис Паслер.
Врио губернатора также отметил, что наиболее распространенным местом производства рыбы на Среднем Урале являются садковые хозяйства. Именно там, в основном, разводят форель и карпов. В открытых водоемах рыбопроизводители выращивают сиговые и карповые виды рыб.
Стоит отметить, что благодаря поддержке региона предприятия, использующие для выращивания рыб бассейны закрытого типа с замкнутой системой водоснабжения, могут компенсировать затраты не только на корм и мальков, но и на кислородные установки и воду. Это позволяет таким рыбоводным организациям, как «Живой осетр» и «Уральская рыбная компания», увеличивать объемы производства осетра и форели.
Кроме того, в рамках развития рыбного хозяйства региона и с целью активизации туризма в Режевском районе Свердловской области планируется создать рыбхоз для разведения ценных видов рыб (форели, карпов, осетровых и сиговых) и базу отдыха для рыбной ловли в парке компании «Фишпарк».
Рыбхозяйство будет создано на территории Глинского водохранилища. Здесь построят мальковый цех и садки для разведения, что позволит обеспечить полный цикл выращивания и реализации. Рыба будет поставляться в водоемы компании «Фишпарк» для ловли.
Парк с базой отдыха для рыбалки будет построен на водоеме под Первоуральском. В нем будут расположены беседки, домики и мангальные зоны для приготовления свежепойманной рыбы. Сумма инвестиций в проект парка оценивается в 31 млн руб. Работы по благоустройству планируется закончить в 2027 году. Оба проекта будут осуществлены с помощью Агентства по привлечению инвестиций.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области