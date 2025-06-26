Средний Урал обеспечивает продовольственную безопасность

Материалы по теме

Свердловские аграрии приступили к покосу

В регионе началась заготовка кормовых культур ...

На Среднем Урале началась посевная

В нынешнем году аграрии планируют засеять более 760 тыс. га ...

Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...

В Свердловской области создадут рыбхоз и базу отдыха для ловли с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Режевском районе Свердловской области создадут рыбхоз для разведения ценных видов рыб ...

Производство рыбы в Свердловской области планируется увеличить на 20%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2012. В Свердловской области в 2012 году на 20% планируется увеличить производство и вылов ...