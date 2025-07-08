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Вчера, 09:31

Паслер рассказал Мишустину об успехах Свердловской области

Паслер рассказал Мишустину об успехах Свердловской областиСвердловская область продолжает устойчивое развитие, реализуя новые проекты и повышая социально-экономические показатели. Об этом рассказал врио губернатора региона Денис Паслер в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики области.

«За пять месяцев этого года объем отгруженной промышленной продукции вырос почти на 9%, индекс промпроизводства — на 2%. Сохраняется положительная инвестиционная активность — по итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил почти 163 млрд руб. Стабилен рынок труда», — сказал Денис Паслер.

Стоит отметить, что ранее в рамках ИННОПРОМа на коллегии Министерства промышленности и торговли России были озвучены результаты оценки эффективности региональных практик и инструментов господдержки. Средний Урал в рейтинге регионов по эффективности реализации промышленной политики занял шестое место, поднявшись на две строчки за год. Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году составил 104,7%.

Кроме того, в нынешнем году на Среднем Урале повысился уровень инвестиционного климата. Регион вошел в топ-10 национального рейтинга регионов по качеству инвестклимата, который составило Агентство стратегических инициатив (АСИ), став одним из лучших мест для ведения бизнеса в России.

Врио губернатора также рассказал председателю правительства о ряде проектов, призванных разрешить проблему с дефицитом специалистов.

Так, он сообщил, что до конца текущего года планируется завершить второй этап строительства нового кампуса Уральского федерального университета. В эксплуатацию будут введены три новых учебных корпуса. В свою очередь, М. Мишустин отметил, что строительство кампуса мирового уровня является знаковым в масштабах страны. На реализацию данного проекта правительство выделило более 20 млрд руб.

Помимо этого, Д. Паслер отметил, что за три года в регионе в ключевых отраслях экономики создано 12 кластеров программы «Профессионалитет», а в ближайшее время будет открыт еще один. Кроме того, на текущий момент подписано соглашение о создании еще семи кластеров.

Глава региона также рассказал, что половину из суммы в 33 млрд руб., которую планируется списать из задолженности региона по бюджетным займам, направят на обновление коммунального хозяйства. Оставшаяся часть средств будет направлена на расселение аварийного жилья, дорожный ремонт и модернизацию общественного транспорта.

Говоря о темпах жилищного строительства, Д. Паслер рассказал, что с начала текущего года было построено около 1,5 млн кв. м жилья, а к концу года планируется увеличить эту цифру до 3 млн кв. м.

М. Мишустин в ходе разговора подчеркнул важность сопровождения реализации новых проектов комплексным развитием территории и обновлением инфраструктуры.

Кроме того, в рамках встречи Д. Паслер презентовал М. Мишустину проект создания производственной экосистемы «Космос» на стенде региона. Данный проект является одним из ключевых для Свердловской области на данный момент. В экосистему войдут индустриальный парк и технопарк электронной промышленности. Якорным резидентом технопарка станет фабрика по производству СВЧ-электроники.

Председатель правительства положительно оценил представленный проект и в завершение встречи похвалил главу региона за организацию форума.

Ранее Д. Паслер на полях ИННОПРОМа провел рабочую встречу с министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром.

Стороны договорились о развитии ключевых направлений сотрудничества, среди которых модернизация энергетических и гидротехнических объектов Таджикистана силами уральских компаний, создание совместного производства по изготовлению продукции из сурьмы. Участники встречи также обсудили вопросы поставок в Свердловскую область товаров легкой промышленности, овощей и фруктов.

Кроме того, глава региона уже подписал несколько соглашений, в частности, специнвестпроект по развитию предприятия «Киберсталь». Целью контракта является наращивание объемов импортозамещающего производства.

Напомним, что деловая программа Свердловской области на ИННОПРОМе предполагает проведение более 60 мероприятий и заключение около 50 различных соглашений с участием региона. В первый день выставки стенд Среднего Урала посетили около 5 тыс. человек.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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