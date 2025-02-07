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Вчера, 14:50

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они получат поддержку из регионального бюджета в размере более 777 млн руб., и еще 700 млн руб. из федерального бюджета. О подписании соглашения об их создании сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что благодаря выделенной поддержке возможность обучения на практике на современном оборудовании получат еще 7,5 тыс. студентов.

Также он отметил, что в текущем году число бюджетных мест в колледжах и техникумах региона было увеличено до 27 тыс. Всего учебные заведения готовы принять более 35 тыс. человек. Прием заявок стартует уже 20 июня.

«Выпускникам гарантировано трудоустройство. Это, в том числе, результат федерального проекта «Профессионалитет», когда работодатели сотрудничают с учебным заведением и сразу готовят кадры для своей отрасли», — сообщил Д. Паслер.

Помимо этого, глава региона отметил, что за три года в области было создано 12 кластеров в ключевых отраслях экономики, а вскоре будет открыт тринадцатый.
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