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УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они ...

Более 10 тыс. свердловских студентов смогут учиться по федеральной программе «Профессионалитет»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. Более 10 тыс. студентов из Свердловской области начнут учиться по программе ...

В Свердловской области более 2 тыс. абитуриентов выбрали обучение по «Профессионалитету» с гарантированным трудоустройством

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Обучение по программе «Профессионалитет» с гарантированным трудоустройством уже выбрали ...

В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...

Свердловские колледжи и техникумы увеличили число бюджетных мест на IT-специальностях

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В 2022 году в свердловских техникумах и колледжах заявлено 1 тыс. 715 бюджетных мест, а ...