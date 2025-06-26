Денис Паслер договорился о дальнейших поставках в Свердловскую область техники из Беларуси

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Денис Паслер обсудил перспективы международного сотрудничества с генконсулами восьми ...10.06.2025 На Среднем Урале завершается посевная кампания
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. На Среднем Урале яровой сев выполнен на 85% запланированной площади, аграрии уже ...25.04.2025 Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...10.03.2015 Денис Паслер: Свердловская область испытывает дефицит доступных денежных ресурсов
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2015. Свердловская область испытывает дефицит доступных длинных денежных ресурсов. Об этом ...14.11.2013 Денис Паслер вручил ключи от сельхозтехники лучшим свердловским агропредприятиям
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2013. Вчера председатель свердловского правительства Денис Паслер поздравил работников ...