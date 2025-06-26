Денис Паслер договорился о дальнейших поставках в Свердловскую область техники из Беларуси

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. На Среднем Урале яровой сев выполнен на 85% запланированной площади, аграрии уже ...

Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...