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Вчера, 13:07

Денис Паслер договорился о дальнейших поставках в Свердловскую область техники из Беларуси

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Врио губернатора Денис Паслер договорился о дальнейших поставках в Свердловскую область техники из Беларуси на встрече с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем на полях промышленной выставки ИННОПРОМ, сообщает департамент информполитики региона.

«Сегодня у нас выстроена хорошая работа в агропромышленной отрасли — более 60% техники в сельском хозяйстве поставлено из Беларуси. Кроме того, у наших горно-металлургических предприятий востребована спецтехника БЕЛАЗа», — обратился Денис Паслер к Виктору Каранкевичу.

Отметим, что за первые шесть месяцев текущего года в свердловский регион поступило 19 единиц спецтехники БЕЛАЗа. Также в нынешнем году свердловским аграриям было поставлено 73 единицы сельхозтехники.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества, а также о развитии совместных гуманитарных проектов.
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