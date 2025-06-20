Средний Урал занял шестое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который составило Агентство стратегических ...20.06.2025 Свердловская область заняла 10 место в инвестиционном рейтинге регионов
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который ...31.01.2025 Свердловская область заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область по итогам 2024 года заняла 6 место из 88 в рейтинге цифровой ...09.07.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ в рейтинге эффективности промышленной политики
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ были озвучены результаты рейтинга ...19.01.2018 Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов РФ по экономности госзакупок
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Свердловская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по экономности ...