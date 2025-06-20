Средний Урал занял шестое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который составило Агентство стратегических ...

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который ...

Свердловская область заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область по итогам 2024 года заняла 6 место из 88 в рейтинге цифровой ...