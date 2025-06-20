УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:04

Средний Урал занял шестое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Средний Урал занял шестое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России в 2024 году, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Такие данные были озвучены на коллегии Министерства промышленности и торговли России на выставке ИННОПРОМ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

Д. Паслер отметил, что рейтинг используется для оценки эффективности региональных практик и инструментов господдержки.

«Свердловская область завершила 2024 год с хорошими результатами. Индекс промышленного производства составил 104,7%. На высоком уровне сохранялась инвестиционная активность предприятий», — сказал Д. Паслер.

Он также подчеркнул, что Свердловская область готова к выполнению проектов, нацеленных на технологическое лидерство, и сообщил, что будущие проекты включают в себя автоматизацию производств, выпуск беспилотников и развитие сферы микроэлектроники.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2025 Свердловская область заняла 10 место в инвестиционном рейтинге регионов

Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который составило Агентство стратегических ...

20.06.2025 Свердловская область заняла 10 место в инвестиционном рейтинге регионов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который ...

31.01.2025 Свердловская область заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область по итогам 2024 года заняла 6 место из 88 в рейтинге цифровой ...

09.07.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ в рейтинге эффективности промышленной политики

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ были озвучены результаты рейтинга ...

19.01.2018 Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов РФ по экономности госзакупок

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Свердловская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по экономности ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (184)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18