Итоги ИННОПРОМа

Глава Свердловской области Денис Паслер подвел предварительные итоги участия региона в международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Он рассказал, что на текущий момент правительство, предприниматели и администрации муниципалитетов заключили на полях выставки более 50 соглашений на общую сумму свыше 65 млрд руб. Все договоренности направлены на развитие социально-экономической сферы Среднего Урала, сообщил
врио губернатора в своем Telegram-канале.
«ИННОПРОМ — это действительно важное событие как для Свердловской области, так и для всей страны. С каждым годом выставка становится все более востребованной площадкой для установления новых контактов, заключения соглашений, проведения долгожданных встреч и переговоров», — отметил глава региона.
Д. Паслер рассказал, что на стенде Свердловской области представили свою продукцию 24 уральских предприятия, продемонстрировав достижения в производстве товаров в сфере транспорта, медицины, робототехники и других. Он также отметил «Индустриально-спортивный кластер», представивший инновационные разработки в области спорта.
Одним из ключевых проектов, представленных на свердловском стенде, стала производственная экосистема «Космос», которая была презентована Д. Паслером председателю правительства М. Мишустину в ходе рабочей встречи в рамках выставки. Данная экосистема подразумевает объединение индустриального парка и парка электронной промышленности, якорным резидентом которого станет фабрика по производству сверхвысокочастотной электроники.
Что касается достигнутых в рамках форума договоренностей, то стоит отметить договор с Группой «Синара», направленный на развитие электротранспорта региона, модернизацию его инфраструктуры и обновление парка трамвайных вагонов. В рамках соглашения в столице Урала будет создан производственный комплекс, где компания «Синара — Городской рельсовый транспорт» будет создавать полностью отечественные трамваи вместимостью до 308 человек. Проект будет финансироваться совместно Фондом развития промышленности и банком ВТБ. На его реализацию будет выделено в общей сложности 4,4 млрд руб.
«Закладывается ряд больших интересных проектов. Например, подписали соглашения с Синарой и ФРП о выделении денег и локализации здесь, на базе завода Химмаша, еще одной производственной площадки трамваев. У нас есть Уралтрансмаш, коллеги хотят участвовать в этом рынке. Имеют право. Они будут конкурировать на рынке как страны, так я допускаю, что и за рубежом. Для нас самое главное, что есть выбор поставщиков», — прокомментировал Д. Паслер.
Помимо этого, было заключено соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для станкостроительной промышленности с Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» и договор с Корпоративным центром ИКС 5, предусматривающий продвижение уральских товаров в торговых сетях, принадлежащих ИКС 5, и обеспечение жителей региона качественной продукцией по доступным ценам.
Еще одним важным моментом стало подписание Денисом Паслером и министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым специального инвестиционного контракта о развитии уральского предприятия «Киберсталь» — ведущего российского производителя труб из нержавеющей стали. Цель контракта — наращивание объемов импортозамещающего производства.
Помимо этого, был подписан инвестиционный проект по развитию систем водоснабжения, являющийся дополнением к трехстороннему соглашению между правительством области, администрацией Верхнесалдинского муниципального округа и Корпорацией ВСМПО-Ависма по модернизации фильтровального комплекса Верхней Салды.
В части международного сотрудничества, были подтверждены и расширены договоренности в плане поставок продукции и других контрактов с Беларусью и Таджикистаном, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве с Сербией и Узбекистаном. При этом, Д. Паслер заметил, что значительная часть регионального бизнеса переориентировалась на Восток.
«Переориентация бизнеса идет полным ходом. Ряд предприятий Свердловской области до 40% рынка своего производства уже перенаправили на Восток. Эта работа идет активно, теми темпами, которые мы сами не ожидали, но и это уже очевидно становится всем», — заявил журналистам глава региона.
Оценивая выгоду от ИННОПРОМа, Д. Паслер отметил, что экономический эффект не всегда бывает одномоментным: некоторые перспективные проекты могут начать реализацию и найти фактическое применение через два-три года.
«У нас прошли интересные переговоры с иностранными делегациями касательно Уралмашзавода, Пневмостроймашины, Гидромаша, ряда других предприятий, где намечается и кооперация», — сообщил врио губернатора.
Он также подчеркнул, что есть и уже действующие соглашения и договоренности с рядом предприятий, которые активно работают на международном рынке, отметив, что их необходимо закреплять и продолжать работу.
В целом, глава региона оценил саму выставку и ее результаты для Свердловской области крайне положительно, отметив возросшие масштабы форума. Так, количество компаний, представивших в ходе мероприятия свою продукцию, достигло тысячи, а число посетителей по предварительным итогам составило более 50 тыс. человек.