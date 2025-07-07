Итоги ИННОПРОМа

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер подписал на ИННОПРОМе ряд соглашений, ...

Свердловские власти подписали на ИННОПРОМе ряд соглашений, направленных на развитие региона

Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2026 году станет Индонезия. Об этом сообщил в своем ...

Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия

Глава региона Денис Паслер провел встречу с председателем правительства РФ на площадке ИННОПРОМа ...

Паслер рассказал Мишустину об успехах Свердловской области

Международная выставка промышленности открылась на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ...

На Среднем Урале стартовал ИННОПРОМ

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: В ходе выставки «Иннопром-2011» подписаны соглашения на сумму, сравнимую с годовым бюджетом региона

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2011. В ходе II Уральской международной выставки и форума «Иннопром-2011», состоявшихся в ...