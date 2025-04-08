УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2026 году станет ...

Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 7-10 ...

Саудовская Аравия станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...