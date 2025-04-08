УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:58

Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2026 году станет Индонезия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Свердловской области Денис Паслер.

«Уверен, наше международное мероприятие будет способствовать укреплению взаимоотношений России и Индонезии», — написал Д. Паслер.

Отметим, что партнером международной выставки в 2025 году является Саудовская Аравия.

Ранее врио губернатора Свердловской области в ходе ИННОПРОМа провел рабочую встречу с главой правительства РФ М. Мишустиным, обсудил с ним решение кадрового вопроса и презентовал ключевые проекты для достижения технологического лидерства.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2025 Саудовская Аравия станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 7-10 ...

06.10.2022 Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...

04.02.2022 Казахстан будет страной-партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в 2022 году

УрБК, Москва, 04.02.2022. Казахстан будет страной-партнером «Международной промышленной выставки Иннопром» в 2022 году. ...

21.12.2018 Следующей страной-партнером выставки «Иннопром» станет Турция

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной ...

26.08.2016 Страной-партнером выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге станет Южная Корея

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (215)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18