Свердловские власти подписали на ИННОПРОМе ряд соглашений, направленных на развитие региона

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УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Министерство промышленности и науки Свердловской области подписало девять соглашений, ...

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За время работы XII международной промышленной выставки «Иннопром-2022» было заключено 54 соглашения, которые ...

На стенде Свердловской области на «Иннопроме-2022» было заключено 54 соглашения

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. За время работы XII международной промышленной выставки «Иннопром-2022» было заключено ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.07.2013. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на выставке «Иннопром» подписал ряд ...