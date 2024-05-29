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Вчера, 12:55

Свердловские власти подписали на ИННОПРОМе ряд соглашений, направленных на развитие региона

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер подписал на ИННОПРОМе ряд соглашений, направленных на развитие экономической и социальной сферы региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Среди соглашений — договор с Группой Синара о развитии трамвайной инфраструктуры и модернизации парка вагонов в регионе, а также о совместном финансировании Фондом развития промышленности и банком ВТБ строительства компанией «Синара — Городской рельсовый транспорт» производственного комплекса по выпуску трамваев в столице Урала.

Помимо этого, заключено соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для станкостроительной промышленности с Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН».

Также региональные власти заключили договор с Корпоративным центром ИКС 5, предусматривающий продвижение уральских товаров в торговых сетях, принадлежащих ИКС 5, и обеспечение жителей региона качественной продукцией по доступным ценам.

Еще одним важным документом стал инвестиционный проект по развитию систем водоснабжения, являющийся дополнением к трехстороннему соглашению между правительством области, администрацией Верхнесалдинского муниципального округа и Корпорацией ВСМПО-Ависма по модернизации фильтровального комплекса Верхней Салды.

Кроме того, были подтверждены совместные с администрацией Первоуральска и «Хромпиком» планы региональных властей по защите от загрязнения реки Чусовой и создания на ней туристического кластера.

Также были подписаны меморандумы с Сербией и Узбекистаном.
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