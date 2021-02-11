Хлебокомбинат «Реж-хлеб» вложил 105 млн рублей в расширение производства

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Из бюджета Свердловской области выделят 60,7 млн руб. предприятиям хлебопекарной и ...04.04.2011 В Свердловской области продолжается рост цен на хлеб
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2011. В Свердловской области продолжается рост цен на хлеб. Так, по данным Региональной ...17.01.2011 Цены на хлеб в Свердловской области выросли на 15–30%
Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в материалах Региональной ...17.01.2011 Хлебокомбинаты Свердловской области повысили цены на 16–30%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2011. Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в ...24.09.2010 ОАО «Саткинский хлебокомбинат» уличено в завышении цен на хлеб
УрБК, Челябинск, 24.09.2010. Челябинское УФАС России готовит к возбуждению дело в отношении ОАО «Саткинский ...