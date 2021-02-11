Хлебокомбинат «Реж-хлеб» вложил 105 млн рублей в расширение производства

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Режевской хлебокомбинат «Реж-хлеб» открыл склад готовой продукции. Это позволило увеличить производственные площади, а также объем и ассортимент выпуска хлебобулочных изделий. Инвестиции в расширение бизнеса составили 105 млн руб., создано 16 новых рабочих мест.



Старт работе нового склада компании «Реж-хлеб» дал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Проект расширения производства сопровождало Агентство по привлечению инвестиций. Компания приобрела земельный участок, специалисты агентства помогли оформить его для использования под пищевое производство», — отметил В. Третьяков.



Он также подчеркнул, что хлебокомбинат успешно решает задачу, поставленную губернатором Евгением Куйвашевым по обеспечению продовольственной безопасности.



Заместитель гендиректора компании «Реж-хлеб» Елена Чуева сообщила, что в определенный момент предприятию стало не хватать площадей. Тогда было решено построить новое помещение и перенести туда склад готовой продукции. А на освободившихся производственных площадях установили новое оборудование, благодаря чему удалось расширить ассортимент. Были добавлены несколько видов слоеной выпечки, таких как слойки с вишней, черникой, абрикосом и творогом.