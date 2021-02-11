УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Хлебокомбинат «Реж-хлеб» вложил 105 млн рублей в расширение производства

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Режевской хлебокомбинат «Реж-хлеб» открыл склад готовой продукции. Это позволило увеличить производственные площади, а также объем и ассортимент выпуска хлебобулочных изделий. Инвестиции в расширение бизнеса составили 105 млн руб., создано 16 новых рабочих мест.

Старт работе нового склада компании «Реж-хлеб» дал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Проект расширения производства сопровождало Агентство по привлечению инвестиций. Компания приобрела земельный участок, специалисты агентства помогли оформить его для использования под пищевое производство», — отметил В. Третьяков.

Он также подчеркнул, что хлебокомбинат успешно решает задачу, поставленную губернатором Евгением Куйвашевым по обеспечению продовольственной безопасности.

Заместитель гендиректора компании «Реж-хлеб» Елена Чуева сообщила, что в определенный момент предприятию стало не хватать площадей. Тогда было решено построить новое помещение и перенести туда склад готовой продукции. А на освободившихся производственных площадях установили новое оборудование, благодаря чему удалось расширить ассортимент. Были добавлены несколько видов слоеной выпечки, таких как слойки с вишней, черникой, абрикосом и творогом.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.02.2021 Из свердловского бюджета мукомолам выделят 60,7 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Из бюджета Свердловской области выделят 60,7 млн руб. предприятиям хлебопекарной и ...

04.04.2011 В Свердловской области продолжается рост цен на хлеб

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2011. В Свердловской области продолжается рост цен на хлеб. Так, по данным Региональной ...

17.01.2011 Цены на хлеб в Свердловской области выросли на 15–30%

Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в материалах Региональной ...

17.01.2011 Хлебокомбинаты Свердловской области повысили цены на 16–30%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2011. Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в ...

24.09.2010 ОАО «Саткинский хлебокомбинат» уличено в завышении цен на хлеб

УрБК, Челябинск, 24.09.2010. Челябинское УФАС России готовит к возбуждению дело в отношении ОАО «Саткинский ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (389)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18