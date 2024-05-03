Расширение «Титановой долины»

В «Титановой долине» строят завод по производству тротуарной плитки мощностью 800 тыс. кв. метров в год

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» начался монтаж ...