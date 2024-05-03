Расширение «Титановой долины»

На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области начался монтаж оборудования будущего завода по выпуску тротуарной плитки. Его мощность составит около 800 тыс. кв. м. плитки в год.
«Мы не только много строим, но и практически полностью обеспечиваем себя строительными материалами. В целом уральские предприятия выпускают широкий спектр продукции для стройкомплекса. Также мы продолжаем обогащать опыт использования инновационных технологий, активно участвуем в пилотном проекте по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. Есть уникальные примеры применения новейших энергосберегающих технологий и технологий «зеленого строительства», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Объем инвестиций в новое предприятие составил более 1,4 млрд руб. Здесь будет создано около 80 новых рабочих мест, а первая партия продукции будет выпущена уже в марте 2025 года: современная линия вибропрессования позволит выпускать плитку повышенной прочности, которая сможет долго сохранять цвет.
«Нам важно, чтобы строительный материал поставлялся качественный, а организация его производства на месте позволяет работать с местными поставщиками», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Помимо получения собственных строительных материалов, в бюджет региона и федерации, по прогнозам аналитиков, от будущего завода с момента начала производства готовой продукции и до 2030 года поступит около 800 млн руб. налогов и обязательных платежей.
Появляются в «Титановой долине» и другие предприятия по производству строительных материалов. Так, в феврале этого года на территории ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде началась
заливка бетона в фундамент производственного комплекса по выпуску прутков, колец и слитков из титана, а также сплавов на его основе. Завод площадью порядка 5 тыс. кв. м. построит «Исетский кузнечно-механический завод» («ИКМЗ»).
На площадке предварительно были созданы все условия для быстрого запуска предприятия, в том числе подведены инженерные сети и обеспечена логистическая инфраструктура.
«Это наше местное предприятие, которому мы помогаем «вырасти» и в короткие сроки, уже на новой площадке, кратно увеличить объемы производства. Этому способствуют налоговые и таможенные льготы, а также инженерная инфраструктура «Титановой долины», — сказал Дмитрий Ионин.
«ИКМЗ» планирует завершить строительство в 2026 году. Объем инвестиций в проект составляет порядка 1 млрд руб. На заводе будет создано 115 новых рабочих мест. Потребителями его продукции будут ведущие промышленные предприятия Российской Федерации.
«Уверен, что наше предприятие станет одним из ключевых звеньев в цепи производства большого числа высокотехнологичных изделий. Мы гордимся тем, что сможем не только внести свой вклад в развитие отечественной промышленности, но и в социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа», — сказал генеральный директор «ИКМЗ» Алексей Миночкин.
Компания «КМЗ Эйр» (аффилирована с Красногвардейским машиностроительным заводом (АО «КМЗ», Артемовский) — еще один резидент ОЭЗ «Титановая долина» — этой зимой заявила о намерении построить
на площадке «Уктус» в Екатеринбурге производственный комплекс, выпускающий тягодутьевые машины.
Помимо тягодутьевых машин, там будут выпускать высоконапорные нагнетатели, воздуходувки и газодувки. Объем инвестиций оценивается в 600 млн руб. Будет создано 25 новых рабочих мест. Строительство планируется начать в 2024 году.
«Отрасль машиностроения является одной из ведущих на Среднем Урале и занимает порядка 15% в структуре промышленности нашего региона. «КМЗ» производит продукцию, которая уже занимает лидирующие позиции на российском рынке, и спрос на его изделия продолжает расти. Это связано с модернизацией энергосферы страны и решением общей для всех задачи импортозамещения», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
В связи с необходимостью расширения ассортимента выпускаемой свердловскими предприятиями продукции, появлением новых производств и резидентов ОЭЗ «Титановая долина», в марте этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил
в министерство экономического развития (МЭР) РФ заявку на увеличение площади особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» за счет включения в ее границы новой площадки «Патруши», которая находится на территории Сысертского городского округа. Площадь новой очереди ОЭЗ составит 123,2 га.
На новой площадке особой экономической зоны планируется реализовать ряд проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса. Так, на площадке разместится инновационный распределительный центр стоимостью около 9,2 млрд руб. Там же будет запущен автоматизированный логистический комплекс стоимостью 1,6 млрд руб.
Кроме того, на новой площадке планируется построить производство инновационных изделий из полимерных и прочих материалов стоимостью 422 млн руб., запустить парфюмерно-косметическое производство (200 млн руб.) и производство текстильных изделий (505 млн руб.).
Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 12 млрд руб. Будет создано более 4 тыс. рабочих мест.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области