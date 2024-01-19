В 2025 году в Екатеринбурге планируют построить завод тягодутьевых машин

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году при поддержке министерства ...22.09.2023 Минпромторг РФ выделит 34 млн рублей на поддержку свердловских промпредприятий
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Минпромторг РФ в 2024 году выделит промышленным предприятиям Среднего Урала федеральную ...27.01.2022 За 2021 год в Свердловской области было введено в строй 92 социально-экономических объекта
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. За 2021 год в Свердловской области было введено в строй 92 социально-экономических ...22.08.2019 Внедрение «бережливых технологий» в Свердловской области приведет к сокращению штата предприятий
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин на ...17.03.2015 В ОЭЗ «Титановая долина» будет построен завод по производству стекловолокна
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. «Промышленное предприятие ВС-СТЕКЛОРОВИНГ» и ОЭЗ «Титановая долина» подписали ...