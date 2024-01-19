В 2025 году в Екатеринбурге планируют построить завод тягодутьевых машин

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Компания «КМЗ Эйр» (аффилирована с Красногвардейским машиностроительным заводом (АО «КМЗ», Артемовский) стала резидентом ОЭЗ «Титановая долина» и заявила о намерении построить на площадке «Уктус» в Екатеринбурге производственный комплекс, выпускающий тягодутьевые машины. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.Помимо тягодутьевых машин, там будут выпускать высоконапорные нагнетатели, воздуходувки и газодувки. Объем инвестиций оценивается в 600 млн руб. Будет создано 25 новых рабочих мест. Строительство планируется начать в 2024 году.«Отрасль машиностроения является одной из ведущих на Среднем Урале и занимает порядка 15% в структуре промышленности нашего региона. «КМЗ» производит продукцию, которая уже занимает лидирующие позиции на российском рынке, и спрос на его изделия продолжает расти. Это связано с модернизацией энергосферы страны и решением общей для всех задачи импортозамещения», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.