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19.01.2024

В 2025 году в Екатеринбурге планируют построить завод тягодутьевых машин

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Компания «КМЗ Эйр» (аффилирована с Красногвардейским машиностроительным заводом (АО «КМЗ», Артемовский) стала резидентом ОЭЗ «Титановая долина» и заявила о намерении построить на площадке «Уктус» в Екатеринбурге производственный комплекс, выпускающий тягодутьевые машины. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В 2025 году в Екатеринбурге планируют построить завод тягодутьевых машин
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Помимо тягодутьевых машин, там будут выпускать высоконапорные нагнетатели, воздуходувки и газодувки. Объем инвестиций оценивается в 600 млн руб. Будет создано 25 новых рабочих мест. Строительство планируется начать в 2024 году.

«Отрасль машиностроения является одной из ведущих на Среднем Урале и занимает порядка 15% в структуре промышленности нашего региона. «КМЗ» производит продукцию, которая уже занимает лидирующие позиции на российском рынке, и спрос на его изделия продолжает расти. Это связано с модернизацией энергосферы страны и решением общей для всех задачи импортозамещения», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
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