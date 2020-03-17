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В Верхней Салде на территории ОЭЗ «Титановая долина» началось строительство нового завода

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области началось строительство нового завода на площадке «Верхняя Салда» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин 22 февраля на заливке бетона в фундамент производственного комплекса по выпуску прутков, колец и слитков из титана, а также сплавов на его основе сообщил, что завод площадью порядка 5 тыс. кв. м. построит «Исетский кузнечно-механический завод» («ИКМЗ»).

«Это наше местное предприятие, которому мы помогаем «вырасти» и в короткие сроки, уже на новой площадке, кратно увеличить объемы производства. Этому способствуют налоговые и таможенные льготы, а также инженерная инфраструктура «Титановой долины», — сказал Дмитрий Ионин, подчеркнув, что на площадке в Верхней Салде уже созданы все условия для быстрого запуска предприятия: есть инженерные сети и обеспечена логистическая инфраструктура.

«Уверен, что наше предприятие станет одним из ключевых звеньев в цепи производства большого числа высокотехнологичных изделий. Мы гордимся тем, что сможем не только внести свой вклад в развитие отечественной промышленности, но и в социально-экономическое развитие верхнесалдинского городского округа», — сказал генеральный директор «ИКМЗ» Алексей Миночкин.

«ИКМЗ» планирует завершить строительство в 2026 году. Объем инвестиций в проект составляет порядка 1 млрд руб. На заводе будет создано 115 новых рабочих мест. Потребителями его продукции будут ведущие промышленные предприятия Российской Федерации.
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