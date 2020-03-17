В Верхней Салде на территории ОЭЗ «Титановая долина» началось строительство нового завода

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2020. ЕВРАЗ планирует разместить новое производство по выпуску железнодорожных колес в особой ...26.02.2015 В «Титановой долине» построят станцию по распределению технических газов стоимостью 350 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2015. ООО «Праксайр Титановая долина» в ближайшее время планирует завершить проектирование и ...02.02.2015 В 2015 году в «Титановой долине» запустят комплекс по обработке авиационных деталей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2015. ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» получило положительное заключение государственной ...18.09.2014 На площадке ОЭЗ «Титановая долина» началось строительство комплекса для ООО «ВСМПО-Новые технологии»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2014. На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» начались подготовительные ...20.05.2014 На площадке ОЭЗ «Титановая долина» началось строительство электроподстанции стоимостью 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2014. На площадке особой экономической зоны «Титановая долина» началось строительство ...