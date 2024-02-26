В «Титановой долине» строят завод по производству тротуарной плитки мощностью 800 тыс. кв. метров в год

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области началось строительство нового завода на площадке «Верхняя Салда» ...10.07.2017 На «Иннопроме» правительство Свердловской области подпишет соглашение с крупным инвестором из Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Свердловскую область приходит крупный инвестор: соответствующее соглашение будет ...17.03.2015 В ОЭЗ «Титановая долина» будет построен завод по производству стекловолокна
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. «Промышленное предприятие ВС-СТЕКЛОРОВИНГ» и ОЭЗ «Титановая долина» подписали ...26.11.2014 В ОЭЗ «Титановая долина» появилось три новых резидента
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. На заседании экспертного совета при Минэкономразвития РФ было одобрено три новых ...03.08.2012 В Екатеринбурге сгорел цех по производству тротуарной плитки
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. Ночью на территории Уральского турбинного завода по адресу ул. Фронтовых Бригад, д.18 ...