В «Титановой долине» строят завод по производству тротуарной плитки мощностью 800 тыс. кв. метров в год

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» начался монтаж оборудования будущего завода по выпуску импортозамещающей тротуарной плитки. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.Мощность будущего завода составит порядка 800 тыс. кв. м. плитки в год. Первая партия будет выпущена в марте 2025 года. Объем инвестиций составил более 1,4 млрд руб. Будет создано около 80 новых рабочих мест. «Совокупная сумма налогов и обязательных платежей будущего завода в бюджеты всех уровней с момента начала производства готовой продукции и до 2030 года оценивается в 800 миллионов рублей», — отметили в департаменте. Современная линия вибропрессования позволит выпускать плитку повышенной прочности и долго сохранять цвет.Строительство завода началось в 2023 году. «Во многих городах можно увидеть, как изменились набережные, площади, парки. И нам важно, чтобы строительный материал поставлялся качественный, а организация его производства на месте позволяет работать с местными поставщиками», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на церемонии заливки первого куба бетона в основание будущего завода.