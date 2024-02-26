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В «Титановой долине» строят завод по производству тротуарной плитки мощностью 800 тыс. кв. метров в год

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» начался монтаж оборудования будущего завода по выпуску импортозамещающей тротуарной плитки. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В «Титановой долине» строят завод по производству тротуарной плитки мощностью 800 тыс. кв. метров в год

Мощность будущего завода составит порядка 800 тыс. кв. м. плитки в год. Первая партия будет выпущена в марте 2025 года. Объем инвестиций составил более 1,4 млрд руб. Будет создано около 80 новых рабочих мест. «Совокупная сумма налогов и обязательных платежей будущего завода в бюджеты всех уровней с момента начала производства готовой продукции и до 2030 года оценивается в 800 миллионов рублей», — отметили в департаменте. Современная линия вибропрессования позволит выпускать плитку повышенной прочности и долго сохранять цвет.

В «Титановой долине» строят завод по производству тротуарной плитки мощностью 800 тыс. кв. метров в год

Строительство завода началось в 2023 году. «Во многих городах можно увидеть, как изменились набережные, площади, парки. И нам важно, чтобы строительный материал поставлялся качественный, а организация его производства на месте позволяет работать с местными поставщиками», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на церемонии заливки первого куба бетона в основание будущего завода.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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