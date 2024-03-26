В рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия» представили лучшие проекты Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в министерство экономического ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в МЭР предложение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина»

Совет Федерации высоко оценил проект создания медкластера в Академическом районе Екатеринбурга ...

Медкластер — необходим и одобрен

УрБК, Москва, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с заместителем председателя ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с зампредом Совета Федерации Ириной Святенко создание медкластера в Екатеринбурге

На выставке «Россия» в Москве прошла презентация медицинского инновационного кластера «Академический» ...

Медкластер вышел на старт

Работы по строительству инфраструктуры особой экономической зоны «Титановая долина» планируется завершить не ранее 2012 года

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и заместитель министра экономического ...