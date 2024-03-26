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В рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия» представили лучшие проекты Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия» Свердловская область представила лучшие проекты в сфере развития туризма, инфраструктуры и молодежной политики. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Так, инфраструктурный проект увеличения площади особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» презентовал исполнительный директор АО «ОЭЗ «Титановая долина» Станислав Дорофеев. По его словам, на текущий момент в числе резидентов особой экономической зоны 24 компании, которые создали свыше 2 тыс. рабочих мест. К концу 2034 года на предприятиях резидентов ОЭЗ «Титановая долина» планируется создать более 8 тыс. рабочих мест, прогнозный объем инвестиций составит порядка 120 млрд руб.

В рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия» представили лучшие проекты Свердловской области

Об особенностях реализации на Среднем Урале туристического проекта «Большая уральская тропа» рассказал сооснователь проекта Петр Штеркель. Для туристов на Среднем Урале разработано четыре вида треков: пешеходный, водный, автомобильный и велосипедный. Все они проходят через знаковые достопримечательности Уральских гор. В планах создание маршрутов в зеленом поясе Екатеринбурга и сети туристических троп в охранной зоне Висимского заповедника.

В рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия» представили лучшие проекты Свердловской области

Медицинский инновационный кластер «Академический» представил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

«На его территории будут сконцентрированы ключевые медучреждения и организации региона, что позволит обеспечить тесную связь образования и практики, науки и производства. Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи, от научной идеи до ее реализации и внедрения в клиническую практику», — отметил ранее Евгений Куйвашев.

В рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия» представили лучшие проекты Свердловской области

Предполагается, что кластер объединит ключевые лечебные и научные учреждения в самом молодом районе Екатеринбурга. Здесь разместятся НИИ ОММ, Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов и общежитий, научные организации Уральского отделения РАН и УрФУ, медицинский центр Академического района, новый онкоцентр, технопарк и реабилитационный центр. Кроме того, проектом предусмотрен комплекс инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также доступное и комфортное жилье для сотрудников.

Медкластер расположится на территории самого молодого района Екатеринбурга — Академического, который за 15 лет был создан в рамках одноименного проекта комплексного освоения территории от ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Напомним, что ранее Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации поддержал необходимость создания медицинского кластера в Академическом районе города Екатеринбурга.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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