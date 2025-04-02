Куда ведет Большая уральская тропа

Свердловская область находится среди регионов, показавших в последние годы весьма умеренный рост туристического потока. При этом в целом в стране из-за геополитических ограничений интерес россиян к внутреннему туризму значительно увеличился. Так, по данным заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, за первые шесть месяцев 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок по России, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А прошлый, 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России — тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом.Традиционно лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 млн), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). Также в топ вошли Московская область (2,7 млн), Республика Татарстан (1,4 млн), Республика Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн).Казалось бы, шестое место — хороший показатель. Но вопросы вызывают темпы прироста туристического потока. У лидеров по этому показателю он измеряется двузначными цифрами. Так, абсолютным лидером по темпам роста стала Республика Калмыкия (+81,7%), за ней следуют Республика Адыгея (+79,1%) и Карачаево-Черкесская Республика (+75,6%). Также в числе регионов с высокими показателями — Тверская область (+58,8%), Еврейская автономная область (+48%) и Ульяновская область (+44,8%). Свердловская область такими цифрами похвастаться не может, туристический поток в регионе растет, но не рекордными темпами.Причины этого можно рассмотреть на примере одного из флагманских проектов туристической отрасли Свердловской области — Большой уральской тропы. Это многодневный пешеходный маршрут протяженностью 2 300 километров, проложенный по территории Свердловской и Челябинской областей, республики Башкирия и Пермскому краю. Он следует преимущественно по горно-таежной местности, охватывая ключевые природные и историко-культурные объекты региона. Прохождение всего маршрута у опытной туристической группы может занять от 80 до 160 дней. Но, как говорят организаторы, тропа устроена таким образом, что встать на нее или сойти можно практически в любой точке маршрута, сформировав для себя собственное путешествие определенной сложности и продолжительности.Инициатива создания тропы была предложена в 2017 году группой уральских энтузиастов-путешественников. Официальной датой начала реализации проекта считается 2018 год, когда была проведена первая экспедиция по разведке маршрута.Проект получил официальную поддержку на уровне региональных властей. Знаковым событием стало его включение в федеральную программу развития туризма. В 2022 году проект «Большая Уральская тропа» получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив на развитие инфраструктуры и медийное продвижение.В настоящий момент около 1100 километров тропы исследовано и промаркировано навигационными знаками. Здесь установили навигационные столбы и информационные стенды. Ведется постепенное создание точек отдыха, оборудованных местами для отдыха и разбития туристических лагерей. Ежегодно число туристов на тропе растет, хотя точные цифры организаторы проекта затрудняются назвать.В то же время эксперты отмечают и ряд проблемных мест проекта. И все они связаны с возможностью развития его экономического потенциала и финансовой отдачи для региона.Во-первых, сам по себе пеший туризм обладает крайне невысоким экономическим мультипликатором. Если обычный любитель посмотреть новые для себя города или событийный турист, приехавший посетить условную «Ночь музыки», оставляет в экономике региона порядка 10-15 тысяч рублей (включая оплату гостиницы, посещение музеев, театров или развлекательных заведений, питание, покупку сувениров и оплату услуг гидов), то пеший турист генерирует финансовые потоки на порядок более низкие. Как правило, это покупка еды в дорогу и оплата электрички до точки выхода в лес, то есть суммы, измеряемые сотнями рублей и уходящие торговым сетям или РЖД.Конечно, можно надеяться, что туристы перед тем, как выйти на тропу, будут пользоваться и обычными туристическими сервисами типа гостиниц и инфраструктуры развлечений, как это происходит на многих других популярных пеших маршрутах во всем мире. Но мировой опыт оказывает, что пеший туризм часто подразумевает особое мировоззрение, связанное, в том числе, и с достаточно аскетичным образом жизни. К тому же в действие вступает еще один фактор, препятствующий превращению проекта в уральский туристический магнит.Вторым «узким местом» Уральской тропы традиционно считается ее целевая аудитория. Существующий проект изначально был рассчитан, в первую очередь, на местных уральских любителей пешего туризма. Его потенциал по привлечению турпотока из-за пределов региона всерьез экспертами даже не обсуждается. Это значит, что проект не генерирует притока средств в Свердловскую область, а только перераспределяет финансовые потоки внутри региона.Конечно, можно возразить, что число поклонников хайкинга и других видов пешего туризма в России и всем мире увеличивается, и такие большие проекты как, например, знаменитая Ликийская тропа в Турции или Северная тропа в Норвегии ежегодно привлекают миллионы любителей пеших прогулок по пересеченной местности. Но сложно себе представить, что возможность пройти по уральским лесам привлечет столько же поклонников, как тропы вдоль побережья Средиземного моря или скандинавских фьордов.К тому же сказываются и климатические особенности: если Ликийская тропа доступна для туристов практически круглый год, то на Урале 9 месяцев в году пешие путешествия по лесу превращаются из приятного времяпрепровождения для всех в достаточно экстремальный вид спорта, требующий определенной подготовки.При этом тропа требует постоянных работ по поддержанию маршрута в проходимом состоянии: расчистка после непогоды, ремонт инфраструктуры, вывоз мусора, обеспечение безопасности. Также требуются затраты на продвижение и маркетинг проекта на федеральном и международном уровнях.Все эти факторы говорят о том, что Большая уральская тропа — интересный и нужный проект, который представляет огромный интерес для туристического сообщества Урала и близлежащих регионов, но является очень нишевым. В то же время региону требуются и проекты, способные обеспечить привлечение значительного траффика туристов из других регионов, готовых оставлять серьезные суммы в экономике Урала.