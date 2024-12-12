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12.12.2024

Внутренний туризм в России вырос на 11%

УрБК, Москва, 12.12.2024. За январь-октябрь текущего года число турпоездок по стране достигло 72,8 млн. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой динамике способствует развитие инфраструктуры, расширение номерного фонда и создание разнообразного турпродукта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет «Прайм».

Чиновник уточнил, что в число субъектов РФ с самым большим ростом количества турпоездок вошли Тува — 74,8%, Чечня — 57,2%, Рязанская область — 42,3%, Смоленская область — 33%, Чувашия — 34,1%, а также Ульяновская область — 30,3%. А среди федеральных округов лидером по приросту туристов стал Сибирский округ — 15,8%.

Также хорошую динамику прироста показали Краснодарский край — 14,9% и Волгоградская область — 11,4%. В Северо-Западном округе прирост турпоездок составил 12,1%, а самыми быстрорастущими субъектами стали Санкт-Петербург — 21,9%, Мурманская область — 18,0% и Республика Коми — 7,9%.

Ранее УрБК писал, что с января по октябрь 2024 года Свердловскую область посетили почти 1 млн 612 тыс. гостей. К концу года этот показатель может превысить 2 млн.

Напомним, что президент России Владимир Путин поставил цель обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок — до 140 млн.
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