УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:02

Число турпоездок по России за год выросло более чем на 10%

УрБК, Москва, 19.02.2025. Число туристических поездок по России за 2024 год выросло более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

По его словам, такая динамика во многом объясняется ростом числа иностранных туристов (+35% за год).

Лидерами по приросту турпотока стали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области (они показали рост более чем на 35%).

Самыми популярными направлениями традиционно остаются Москва (+7,6%, 12,1 млн туристов), Краснодарский край (+14,4%, 10 млн) и Санкт-Петербург (23,2%, 6,4 млн).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2025 Число посетивших Турцию российских туристов за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 03.02.2025. По итогам 2024 года Турцию посетили более 6,7 млн российских туристов. По сравнению с ...

12.12.2024 Внутренний туризм в России вырос на 11%

УрБК, Москва, 12.12.2024. За январь-октябрь текущего года число турпоездок по стране достигло 72,8 млн. Это на 11% ...

31.10.2024 Россия за девять месяцев приняла более 3 млн туристов

УрБК, Мсоква, 31.10.2024. Туристический поток иностранных граждан в Российскую Федерацию за период с января по сентябрь ...

30.08.2023 Турпоток по России в летний сезон вырос на 12%

УрБК, Москва, 30.08.2023. В летний сезон 2023 года туристы совершили 17 млн поездок по России. Это на 12% больше, чем ...

19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (358)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18