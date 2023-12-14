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Вчера, 11:33

Медкластер — необходим и одобрен

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Инной Святенко реализацию в регионе масштабного проекта по созданию медицинского кластера. Это позволит вывести на качественно новый уровень оказание медицинской помощи жителям Екатеринбурга и области.

Медкластер — необходим и одобрен

Инна Святенко посетила Екатеринбург в рамках выездного заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, посвященного вопросам кластерного подхода к развитию регионального здравоохранения.

На встрече глава региона подчеркнул, что строительство медкластера позволит решить один из важнейших вопросов здравоохранения — кадрового обеспечения сферы. Так, создание кластера позволит увеличить до 10 тыс. число студентов-медиков.

Инна Святенко высоко оценила инициативу свердловских властей по созданию кластера, который позволит внедрять инновации в лечебную практику и производство медицинской и фармацевтической продукции, а также существенно повысить уровень медицинского образования и научных исследований благодаря концентрации научно-исследовательских и материально-технических ресурсов.

Медкластер расположится на территории самого молодого района Екатеринбурга — Академического, который за 15 лет был создан в рамках одноименного проекта комплексного освоения территории от ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Проект по созданию инновационного медицинского кластера «Академический» Евгений Куйвашев ранее представил на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В частности, губернатор отметил, что его реализация позволит, помимо прочего, укрепить технологический суверенитет России в медицинской сфере и комплексно решить ряд задач.

Напомним, что ранее Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации поддержал необходимость создания медицинского кластера в Академическом районе города Екатеринбурга.

Медкластер — необходим и одобрен

Предполагается, что кластер объединит ключевые лечебные и научные учреждения Екатеринбурга. Здесь поэтапно разместятся Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер, Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) с комплексом учебных корпусов и общежитий, научные организации Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета, медицинский центр Академического района и другие учреждения. Кроме того, проектом предусмотрен комплекс инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также доступное и комфортное жилье для сотрудников медицинских организаций.

На базе медкластера «Академический» запланировано создание новых объектов медицинского образования и науки, расширение профилактической и реабилитационной базы, что позволит уральцам не покидать свой регион для получения квалифицированной медпомощи и реабилитации. Также планируется поддерживать научные исследования и открытия, что позволит специалистам выйти на новый уровень в разработках и производстве современного медоборудования и лекарственных средств.

Остается добавить, что ведущий девелопер восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») провел все необходимые подготовительные работы, благодаря чему медкластер уже включен в госпрограмму строительства: проектная и градостроительная документации готовы, установлены функциональные зоны и выделены земельные участки.

В настоящий момент идет подготовка к строительству НИИ ОММ и УГМУ. Для возведения роддома выделен земельный участок, определены источники финансирования, подготовлено техзадание для проектирования комплекса. Разработаны проекты общежитий и медико-техническое задание для проектирования клиники медицинского университета. Следующим этапом станет создание технопарка.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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