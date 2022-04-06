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Вчера, 12:35

Медкластер вышел на старт

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 25 ноября в рамках Дня Свердловской области прошла презентация медицинского инновационного кластера «Академический».

Медкластер расположится на территории самого молодого района Екатеринбурга — Академического, который за 15 лет был создан в рамках одноименного проекта комплексного освоения территории от ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Медкластер вышел на старт

«Это стратегически важный для региона проект, уникальность которого — в создании инновационного медицинского кластера полного цикла. На его территории будут сконцентрированы ключевые медучреждения и организации региона, что позволит обеспечить тесную связь образования и практики, науки и производства. Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи, от научной идеи до ее реализации и внедрения в клиническую практику», — заявил Евгений Куйвашев в ходе презентации.

Медицинский кластер в Академическом объединит региональные и федеральные учреждения здравоохранения. Так, среди резидентов медкластера в Екатеринбурге будут Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер, Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) с комплексом учебных корпусов и общежитий, научные организации Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета, медицинский центр Академического района и другие учреждения. Кроме того, проектом предусмотрен комплекс инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также доступное и комфортное жилье для сотрудников медицинских организаций.

«Медицинский кластер в Академическом районе Екатеринбурга — это не просто уникальный объект. Это проект федерального значения, прорывной в сфере здравоохранения на мировом уровне. Именно здесь, в Академическом, на одной территории, будут объединены уже существующие объекты здравоохранения Урала и появятся новые. У нас будут учиться будущие врачи, проводиться исследования общемирового значения, инновационные операции. Мы гордимся быть причастными к такому значимому для всего российского здравоохранения и науки проекту», — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Также на базе медкластера «Академический» запланировано создание новых объектов медицинского образования и науки, расширение профилактической и реабилитационной базы, что позволит уральцам не покидать свой регион для получения квалифицированной медпомощи и реабилитации. Также планируется поддерживать научные исследования и открытия, что позволит специалистам выйти на новый уровень в разработках и производстве современного медоборудования и лекарственных средств.

«Кластер полного цикла — это пока первый и единственный проект в России, где сочетаются все этапы становления, развития, обучения медицинских работников, врачей, фармацевтов. Плюс, кластер позволит проводить научные исследования и внедрять их в клиническую практику. Главная задача теперь — сделать все для того, чтобы опережающими темпами развивать технологии на благо и для здоровья уральцев», — отметил советник генерального директора ГК «КОРТРОС» Владимир Климин.

Стоит добавить, что формирование медицинского кластера позволит комплексно решить ряд задач. Прежде всего, это касается кадрового вопроса. Так, создание кластера позволит увеличить до 10 тыс. число студентов-медиков. Свердловская область выйдет на новый уровень в части разработок востребованных лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Кроме того, благодаря проекту серьезный импульс к развитию получают система оказания высокотехнологичной медпомощи и клиническая база.

«Мы уверены, что создание медицинского кластера поможет решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения, расширит профилактическую и реабилитационную базу, а также поддержит новые научные исследования и открытия. Со своей стороны, мы, как создатель Академического района, провели всю подготовительную работу для его создания и ожидаем, что синергетический эффект от взаимодействия между медицинскими учреждениями, научными центрами и инновационными производствами позволит будущим пациентам получить доступ к самым современным методам лечения и диагностики», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Остается добавить, что ведущий девелопер восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» провел все необходимые подготовительные работы, благодаря чему медкластер уже включен в госпрограмму строительства: проектная и градостроительная документации готовы, установлены функциональные зоны и выделены земельные участки.

В настоящий момент идет подготовка к строительству НИИ ОММ и УГМУ. Для возведения роддома выделен земельный участок, определены источники финансирования, подготовлено техзадание для проектирования комплекса. Разработаны проекты общежитий и медико-техническое задание для проектирования клиники медицинского университета. Следующим этапом станет создание технопарка.

Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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