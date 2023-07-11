Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о потенциале Свердловской области на международной выставке «Россия» в Москве

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в Москве рассказал о потенциале и достижениях региона, а также об актуальных проектах, над которыми сейчас работают на Среднем Урале. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Глава региона, поприветствовав участников форума, отметил, что Свердловская область является одним из индустриальных, деловых, научных, а также культурных центров России с огромным потенциалом развития и возможностями для дальнейшего роста.
«Особенно значимыми и важными для региона были последние годы. Мы выполнили масштабные задачи национального значения, поставленные президентом РФ», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.
Так, начиная с 2018 года в Свердловской области было запущено около 200 новых промышленных производств, объем инвестиций в экономику превысил 2 трлн руб., появилось около 10 тыс. современных рабочих мест. Сегодня уральские высококлассные специалисты могут и делают практически все — от 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от умного медицинского оборудования до систем управления для космической отрасли.
Свердловская область обеспечивает своих жителей основными видами сельхозпродукции, является российским лидером по производству яиц, картофеля и молока, что позволяет полностью закрыть вопрос импортозамещения.
В сфере социального благополучия за шесть лет в Свердловской области было введено больше 15 млн кв. м. жилья. Сотни тысяч уральских семей смогли переехать в новые современные квартиры, в том числе 20 тыс. — получили их вместо аварийного жилья.
Появился новый район — Академический — город в городе, где будет создан уникальный медицинский кластер.
Что касается системы социальной поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, за шесть лет количество тех, кто получает поддержку от государства, выросло вдвое — до 230 тыс. В дополнение к федеральному в Свердловской области действует региональный маткапитал на третьего ребенка в семье. С 2012 года выдано почти 100 тыс. таких сертификатов.
Большое внимание уделяется развитию медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Так, открыто больше сотни новых фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик, и почти 4 млрд руб. направлено на ремонт учреждений здравоохранения.
В сфере образования планируется превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны — на базе Уральского федерального университета создать кампус мирового уровня, первая очередь которого уже запущена.
По словам губернатора, в число крупных проектов, имеющих особое значение для развития Свердловской области, входят мегапроект «Сухой порт», благодаря которому регион обеспечит транзит грузов между Россией и Индией, Ираном, Пакистаном, и наземное метро в Екатеринбурге, которое станет основным транспортным каркасом агломерации.
В заключение губернатор отметил, что Свердловская область является не только опорным краем державы, экономическим драйвером, но и уникальной многонациональной культурой со множеством природных и архитектурных памятников — это и знаменитая Невьянская наклонная башня, и самая древняя в мире деревянная скульптура — Шигирский идол, и наследие эпохи конструктивизма.
«Каждый, кто приедет в наш регион, найдет для себя что-то интересное, и, самое главное, откроет для себя Урал — удивительно красивый, богатый, самобытный край. Ведь в Свердловской области ежегодно появляются не только новые туристические места, но и креативные пространства, которые собирают в своих стенах творческих интересных людей», — подытожил свое выступление Евгений Куйвашев.