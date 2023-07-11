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Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о потенциале Свердловской области на международной выставке «Россия» в Москве

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в Москве рассказал о потенциале и достижениях региона, а также об актуальных проектах, над которыми сейчас работают на Среднем Урале.

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о потенциале Свердловской области на международной выставке «Россия» в Москве
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Глава региона, поприветствовав участников форума, отметил, что Свердловская область является одним из индустриальных, деловых, научных, а также культурных центров России с огромным потенциалом развития и возможностями для дальнейшего роста.

«Особенно значимыми и важными для региона были последние годы. Мы выполнили масштабные задачи национального значения, поставленные президентом РФ», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Так, начиная с 2018 года в Свердловской области было запущено около 200 новых промышленных производств, объем инвестиций в экономику превысил 2 трлн руб., появилось около 10 тыс. современных рабочих мест. Сегодня уральские высококлассные специалисты могут и делают практически все — от 3D-принтеров до шагающих экскаваторов, от умного медицинского оборудования до систем управления для космической отрасли.

Свердловская область обеспечивает своих жителей основными видами сельхозпродукции, является российским лидером по производству яиц, картофеля и молока, что позволяет полностью закрыть вопрос импортозамещения.

В сфере социального благополучия за шесть лет в Свердловской области было введено больше 15 млн кв. м. жилья. Сотни тысяч уральских семей смогли переехать в новые современные квартиры, в том числе 20 тыс. — получили их вместо аварийного жилья.

Появился новый район — Академический — город в городе, где будет создан уникальный медицинский кластер.

Что касается системы социальной поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, за шесть лет количество тех, кто получает поддержку от государства, выросло вдвое — до 230 тыс. В дополнение к федеральному в Свердловской области действует региональный маткапитал на третьего ребенка в семье. С 2012 года выдано почти 100 тыс. таких сертификатов.

Большое внимание уделяется развитию медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Так, открыто больше сотни новых фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик, и почти 4 млрд руб. направлено на ремонт учреждений здравоохранения.

В сфере образования планируется превратить Екатеринбург в студенческую столицу страны — на базе Уральского федерального университета создать кампус мирового уровня, первая очередь которого уже запущена.

По словам губернатора, в число крупных проектов, имеющих особое значение для развития Свердловской области, входят мегапроект «Сухой порт», благодаря которому регион обеспечит транзит грузов между Россией и Индией, Ираном, Пакистаном, и наземное метро в Екатеринбурге, которое станет основным транспортным каркасом агломерации.

В заключение губернатор отметил, что Свердловская область является не только опорным краем державы, экономическим драйвером, но и уникальной многонациональной культурой со множеством природных и архитектурных памятников — это и знаменитая Невьянская наклонная башня, и самая древняя в мире деревянная скульптура — Шигирский идол, и наследие эпохи конструктивизма.

«Каждый, кто приедет в наш регион, найдет для себя что-то интересное, и, самое главное, откроет для себя Урал — удивительно красивый, богатый, самобытный край. Ведь в Свердловской области ежегодно появляются не только новые туристические места, но и креативные пространства, которые собирают в своих стенах творческих интересных людей», — подытожил свое выступление Евгений Куйвашев.
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