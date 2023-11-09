Бюджету и налогам расставили приоритеты

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Первым пунктом повестки двадцать шестого заседания свердловского Законодательного собрания стал доклад главы региона Евгения Куйвашева, посвященный основным приоритетам правительства в области бюджетной и налоговой политики в будущем году и плановом периоде до 2026 года. Губернатор подробно рассказал о каждой из сфер приложения бюджета, а также ответил на вопросы депутатов.По словам Е. Куйвашева, региональные предприятия набрали в 2023 году хороший темп работы (за девять месяцев промышленное производство выросло на 12%), положительную динамику демонстрирует и процесс привлечения инвестиций.«За полгода привлечено порядка 240 млрд руб., что на 18% больше, чем за тот же период годом ранее», — отметил он.В целом экономика региона, по его словам, демонстрирует в этом году положительную динамику: годовой план по доходам бюджета был исполнен за 10 месяцев на 100%.«В среднесрочной перспективе мы прогнозируем сохранение благоприятной экономической динамики», — резюмировал Евгений Куйвашев, переходя к прогнозам на 2024 год.По словам губернатора, сложившееся положение вещей позволило правительству области увеличить расходную часть бюджета в следующем году до 423 млрд руб. Больше половины (62,1% от всего объема бюджета) этих средств выделено на социальную сферу.«Финансирование социальной сферы увеличено почти на 20 млрд руб., до 263 млрд руб. Это более 60% расходов областного бюджета», — заявил Е. Куйвашев.На социальную защиту и поддержку населения запланировано более 96 млрд руб. В настоящее время региональная система социальной поддержки охватывает порядка 370 семей. Также губернатор отметил, что в следующем году планируется выдать около 8 тыс. сертификатов на материнские капиталы.В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году запланировано строительство восьми новых поликлиник в Березовском, Арамиле, Реже, Серове и других муниципалитетах. Кроме того, в Академическом районе Екатеринбурга будет запущена в эксплуатацию уже построенная поликлиника.«За последние шесть лет установлено более 120 новых ФАПов и общеврачебных практик. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснащены 18 центров амбулаторной онкологической помощи, два региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений», — обозначил докладчик общие достижения по этому направлению.Регион будет принимать крупные спортивные мероприятия второй год подряд. В 2023 году в столице Среднего Урала прошел Международный фестиваль университетского спорта, а в следующем году Свердловская область станет одной из площадок Всемирных игр дружбы. После каждого подобного события муниципалитеты получают современные спортивные сооружения.«В рамках подготовки Международного фестиваля университетского спорта построены современные технологичные объекты по водным видам спорта, дзюдо, самбо, гимнастике, теннису, волейболу. Материальное наследие фестиваля позволяет нам проводить соревнования любой сложности», — подчеркнул глава региона.Еще одним перспективным направлением Е. Куйвашев назвал формирование Уральского индустриально-спортивного кластера. Это новая область приложения усилий для правительства.«Наш регион обладает необходимым производственным, технологическим, кадровым и научным потенциалом для размещения пилотного кластера на своей территории», — отметил губернатор.В рамках развития инновационной инфраструктуры также запланированы серьезные вложения.«В 2024-2026 годах на научно-технологическое развитие планируется направить порядка 730 млн руб. Поддержку получат и проекты Уральского научно-образовательного центра», — отметил Евгений Куйвашев. Он добавил, что правительство региона продолжит формирование научно-производственной экосистемы «Космос», ядром которой станет технопарк в сфере электронной промышленности.В этом году за счет казны ремонтируется 23 школы. В следующем же году запланировано начать ремонты еще 13 школьных зданий в Камышлове, Полевском, Новоуральске и других населенных пунктах региона.«В следующем году будут строиться школы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, рабочем поселке Пышма», — поделился планами правительства докладчик.В 2024 году также ожидается запуск строительства инфраструктурных объектов в микрорайонах Екатеринбурга Исток и Уктус Левобережный. В ближайшие 10 лет девелоперы будут реализовывать крупные проекты комплексного освоения территорий Новокольцовский, ВИЗ Правобережный, Горнощитский и другие.Также в следующем году правительство планирует построить и отремонтировать более 200 км дорог в области. Один из приоритетных проектов — продление федеральной трассы М-12 до Екатеринбурга (трасса свяжет Москву, Казань и столицу Свердловской области). В планах — продлить ее до Тюмени. Кроме того, в 2024 году может быть запущено движение по участку трассы от Казани до Екатеринбурга. Также строители сдадут транспортную развязку в районе пер. Базовый в столице области.Приоритетные транспортно-логистические инвестпроекты смогут получить налоговые льготы. Летом этого года была утверждена «дорожная карта» строительства ТЛЦ «Екатеринбург».Е. Куйвашев коснулся и вопроса развития общественного транспорта в Екатеринбурге. В следующем году в районы Академический и Солнечный будут ходить трамваи.«Следующий наш шаг — это приобретение за счет специального казначейского кредита 330 новых автобусов для обслуживания пассажиров многих городов и сел нашей области», — заявил губернатор.Газификация области, по словам Е. Куйвашева, продолжается успешно. К концу этого года газ получат более 30 тыс. частных домов, а в 2024 году техническая возможность для газификации появится у почти 75 тыс. домохозяйств. Кроме того, правительство собирается продолжать газификацию поселка Шаля на основе сжиженного природного газа (СПГ).После доклада наступило время вопросов от слушателей. Первым к главе региона обратился депутат Вячеслав Вегнер. По его словам, в сфере производства коровьего молока областным предприятиям необходимы субсидии в размере 307 млн руб. Е. Куйвашев ответил, что правительство учтет пожелание в процессе исполнения бюджета и планирования расходов областной казны в будущем году.Елена Чечунова подняла вопрос инвестирования детских оздоровительных кампаний. Глава региона заверил ее, что областная власть активно призывает работать в этом направлении муниципалитеты, а также стимулирует частные компании помогать с ремонтом и реконструкцией детских лагерей.На вопрос депутата Валентина Лаппо о планах по расселению свердловчан из ветхого и аварийного жилья Е. Куйвашев ответил, что объем финансирования на эту цель был увеличен до 1 млрд 600 млн руб.Вячеслав Погудин поднял вопрос о социальной поддержке сирот. По словам руководителя области, из 10 тыс. нуждающихся пока возможно помочь 7 тыс. человек. На это в бюджете выделено 3 млрд руб.Вячеславу Брозовскому на вопрос об альтернативных источниках финансирования в области государственно-частного партнерства Евгений Куйвашев ответил, что основным инструментом в этой сфере остаются концессии. Также бизнесу будет предложено выкупать памятники архитектуры за символические суммы с обязательством их реставрировать и восстанавливать.Завершил сессию обсуждения доклада вице-спикер областного парламента Аркадий Чернецкий. Он предложил создать при региональном кабмине рабочую группу для обсуждения перспектив строительства арендного жилого фонда. По словам депутата, в существующих условиях можно ожидать сокращения объемов выдачи льготных ипотечных кредитов и в принципе этого направления кредитования. В связи с этим удовлетворить потребности свердловчан в жилье можно будет с помощью такой альтернативы.Евгений Куйвашев согласился с коллегой и отдал поручение о создании такой рабочей группы.«Вы правы абсолютно, перспективы развития строительной отрасли при такой ключевой ставке не самые простые, будем максимально поддерживать участников отрасли», — резюмировал губернатор.