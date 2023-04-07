Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из ...30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...01.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии ввода пяти газопроводов для 500 домов в Ирбите
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня принял участие в церемонии ...14.11.2013 В Екатеринбурге до 2016 года будет заменено около 400 лифтов в многоквартирных домах
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб утвердил муниципальную программу «Модернизация лифтового ...14.11.2013 В Екатеринбурге в течение трех лет будет заменено около 400 лифтов в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбурга, 14.11.2013. Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб утвердил муниципальную ...