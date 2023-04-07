Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы. Она также включает в себя замену 1 тыс. 069 лифтов — на эти цели направят 3,6 млрд руб. Предполагается, что 1 тыс. 139 домов отремонтируют уже в 2024 году, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«С 2024 по 2026 год планируется отремонтировать 3 тыс. 756 домов, общая площадь которых превышает 9 млн квадратных метров. На это потребуется порядка 38 млрд руб.», — отметил Е. Куйвашев.



Капитальный ремонт включает в себя ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, инженерных коммуникаций и замену лифтового оборудования.



Добавим, что целевые показатели ремонтной кампании на 2023 год к первой декаде августа достигли 80%. В программу вошли 676 домов в 73 муниципалитетах. В 19 из них работы завершены. Также за год будет заменено 93 лифта за 208 млн руб. Финансирование ведется из «общего котла» на условиях трехлетней рассрочки платежа.