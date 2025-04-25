УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:01

В России по базовому сценарию до конца года будет установлено 20 тыс. новых лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Москва, 18.09.2025. В России по базовому сценарию до конца года будет установлено 20 тыс. новых лифтов в многоквартирных домах, а к 2030 году — 25 тыс. ед. Об этом пишет « Коммерсант» со ссылкой на данные компании Strategy Partners, которая смоделировала три сценария скорости замены лифтов по программе капремонта в российских регионах.

Согласно инерционному сценарию, в 2025 году заменят 18 тыс. единиц лифтового оборудования, а рост показателя в 2030 году увеличится до 20 тыс. В случае ускоренного сценария в этом году будут установлены 22 тыс. новых лифтов, а в 2030 году — 30 тыс.

В Strategy Partners поясняют, что инерционный сценарий предполагает, что стоимость заемных средств останется высокой, дефицит кадров сохранится, а доля устаревших устройств и простоев увеличится, по базовому — доля устаревшего оборудования будет постепенно сокращаться после 2027 года, а по ускоренному — закупки лифтов и сервисные контракты будут субсидированы из бюджета, вследствие чего дефицит нового оборудования будет ликвидирован к 2029 году.

Согласно данным Российского лифтового объединения (РЛО) в 2024 году российские регионы закупили 13,9 тыс. лифтов на сумму 60,6 млрд руб., в январе-августе 2025 года — 9,3 тыс. лифтов, что на 19% меньше год к году и на 37% меньше, чем в 2023 году.

На сегодняшний день в России эксплуатируется 605 тыс. лифтов, из которых 50 тыс. уже отработали назначенный срок службы — 25 лет, еще 60 тыс. ед. оборудования потребуют замены до 2030 года, на что понадобится 436 млрд руб.

В объединении отмечают, что темпы замены старых лифтов в России отстают от минимально требуемых. Это связано с отсутствием финансирования со стороны региональных бюджетов и недостатка средств на спецсчетах многоквартирных домов.

В свою очередь Минстрой для решения данной проблемы предлагает регионам воспользоваться механизмом списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам при покупке лифтов для капремонта.

Что касается Свердловской области, на сегодняшний день выполнена замена лифтов в 70 из 86 запланированных на этот год. Замена лифтового парка активно продолжается.
