Вчера, 11:51

Капитальный ремонт домов досрочно завершили в 12 свердловских муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В Свердловской области завершили 68% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщает департамент информполитики региона.

Всего в 2025 году планируется отремонтировать 750 многоквартирных домов. Досрочно годовой план выполнили 12 муниципалитетов, в том числе Верхний Тагил, Сухой Лог и Верхние Серги, а также ряд сельских и городских поселений.

«Среди самых массовых видов работ в текущем году — ремонт крыш, а также замена канализации, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения», — говорится в сообщении.

Также активно продолжаются работы по модернизации лифтового парка. На сегодняшний день выполнена замена 70 из 86 запланированных на этот год лифтов.
