Капитальный ремонт домов досрочно завершили в 12 свердловских муниципалитетах

Материалы по теме

На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%. ...

В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...

Программа капитального ремонта домов в Свердловской области выполнена на 87%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Запланированные работы по программе капитального ремонта в Свердловской области в 2021 ...

В Свердловской области выполнили 50% годовой программы капремонта

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. За первые пять месяцев 2019 года на объектах капремонта Свердловской области было ...

План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем ...