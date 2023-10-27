Власти Екатеринбурга до конца 2024 года заменят 300 лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Екатеринбурге до конца года будет заменено 300 лифтов в многоквартирных домах. Об этом сегодня на заседании коллегии администрации города заявил градоначальник Алексей Орлов.



«В Екатеринбурге есть более 13,6 тыс. пассажирских лифтов. Срок службы каждого составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Своевременное выполнение этих работ — вопрос безопасности жителей города. До 2025 года нам нужно заменить изношенные лифты новыми, отвечающими требованиям энергоэффективности и комфорта», — цитирует Алексея Орлова пресс-служба администрации муниципалитета.



Начальник Управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин рассказал, что более 50% лифтового оборудования в городе введено в эксплуатацию после 2000 года, то есть срок замены пока не подошел.



«С 2019 в Екатеринбурге по специальной программе заменены уже 1 тыс. 103 лифта в 318 домах. В этом году 252 единицы нового оборудования появятся еще в 96 жилых зданиях. При этом, что замена лифтов происходит по инициативе самих жителей. Именно они составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ», — рассказал Александр Брагин.



Стоит отметить, что для горожан выделяется субсидия, которая покрывает более половины стоимости работ и механизмов. В прошлом году замена 223 лифтов в 74 домах обошлась в 815,4 млн руб. Из них 533,5 млн руб. было вложено в виде субсидий.



Помимо специальной программы по замене лифтов, установка нового оборудования происходит и во время капитального ремонта многоквартирных домов. Таким образом с 2016 года в городе появились 1 тыс. 669 подъемников. Еще 48 будут установлены в 2024 году. А до 2026 года 106 лифтов заменят в 43 капитально ремонтируемых домах.