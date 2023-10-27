Власти Екатеринбурга до конца 2024 года заменят 300 лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В многоквартирных домах Екатеринбурга в 2023 году предполагается заменить 223 лифта. Из ...28.10.2020 В 2021 году на замену лифтов в жилых домах Екатеринбурга выделят около 320 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2020. В Екатеринбурге в рамках возобновленной программы по замене лифтового оборудования в ...09.09.2016 За два года в домах Екатеринбурга заменят 29 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2016. В Екатеринбурге с начала 2015 года в рамках реализации программы по модернизации ...16.01.2014 В Екатеринбурге в 2013 году заменили более 170 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2014. В течение 2013 года в жилых домах Екатеринбурга был заменен 171 лифт. Как сообщает ...10.11.2011 В 2012 году в жилых домах Екатеринбурга планируется заменить более 120 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2011. По распоряжению главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба продолжается процесс ...