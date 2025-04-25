УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:33

В России программу по замене лифтов не планируется продлять после 2030 года

УрБК, Москва, 18.09.2025. Регионы России должны ускорить замену старых лифтов. Программу по замене лифтов не планируется продлять после 2030 года. Об этом сообщил в ходе Всероссийского форума развития жилищно-коммунального хозяйства министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

Он уточнил, что следующего этапа продления не позволят международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

«2030 год — это предел, когда можно завершить программу по замене лифтов, которые отслужили 25 лет. Регионы, которые ставят программу по замене лифтов на 2028 год, не успеют это сделать. Я дал соответствующие поручения губернаторам регионов ускорить этот процесс», — сказал И. Файзуллин.

Он также напомнил, что в ноябре 2024 года правительством утверждена соответствующая дорожная карта программы по замене лифтов. Основными источниками финансирования мероприятий являются взносы граждан и средства от списания регионом двух третей задолженности по бюджетным кредитам, отметил он.

В целом в России планируется заменить более 108,8 тыс. лифтов в рамках программы по замене лифтов до 2030 года. Для этого разработано три сценария по замене устаревшего лифтового оборудования. Так, базовый сценарий предполагает до конца года установить 20 тыс. новых лифтов в многоквартирных домах, а к 2030 году — 25 тыс. ед., по инерционному — в 2025 году заменят 18 тыс. единиц лифтового оборудования, а рост показателя в 2030 году увеличится до 20 тыс. В случае ускоренного сценария в этом году будут установлены 22 тыс. новых лифтов, а в 2030 году — 30 тыс.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 12:01 В России по базовому сценарию до конца года будет установлено 20 тыс. новых лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Москва, 18.09.2025. В России по базовому сценарию до конца года будет установлено 20 тыс. новых лифтов в ...

25.04.2025 В Екатеринбурге до конца года заменят 197 лифтов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Екатеринбурге в 2025 году заменят 197 лифтов в 76 домах под управлением 52 компании и ...

22.07.2019 В Свердловской области к концу 2021 года в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтов

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца ...

08.09.2014 До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. До конца 2014 года в жилых домах Екатеринбурга планируют заменить 120 лифтов, сообщает ...

31.10.2012 В Екатеринбурге до конца года будет заменено 135 лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2012. В Екатеринбурге до конца этого года будет заменено 135 лифтов, сообщает пресс-служба ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (507)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.