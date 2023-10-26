Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Согласно проекту бюджета ТФОМС, принятому сегодня, 26 октября, в ходе заседания ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...29.10.2021 Свердловские власти одобрили проект регионального бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2022 ...05.11.2014 Евгений Куйвашев внес в региональное Заксобрание проект трехлетнего областного бюджета
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального ...