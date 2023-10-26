Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Министр финансов Свердловской области Александр Старков отметил, что социальная составляющая областного бюджета растет ежегодно, и 2024 год не станет исключением — на социальную сферу планируется выделить в общем объеме 262,7 млрд руб. По сравнению с текущим годом расходы в этой сфере увеличены на 2,3 млрд руб., из них 80,9 млрд руб. предусмотрено на охрану семьи и детства.



На здравоохранение из областного бюджета в новом году предусмотрено выделить на 4,5 млрд руб. больше — 39,8 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. запланировано на строительство и реконструкцию ряда учреждений здравоохранения. Общий бюджет здравоохранения Свердловской области составит вместе со средствами ТФОМС 127,5 млрд руб.



В дорожный фонд на 2024 год уйдет 26,2 млрд руб., из которых значительный объем средств будет направлен на завершение строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом, а также планируется начать строительство в Екатеринбурге путепровода по пер. Низовому и транспортной инфраструктуры к объекту «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации».



Проект областного бюджета разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2024-2026 годы. Ожидается, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд руб. Расходы областного бюджета определены в сумме 423 млрд руб.