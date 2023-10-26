УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:04

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков отметил, что социальная составляющая областного бюджета растет ежегодно, и 2024 год не станет исключением — на социальную сферу планируется выделить в общем объеме 262,7 млрд руб. По сравнению с текущим годом расходы в этой сфере увеличены на 2,3 млрд руб., из них 80,9 млрд руб. предусмотрено на охрану семьи и детства.

На здравоохранение из областного бюджета в новом году предусмотрено выделить на 4,5 млрд руб. больше — 39,8 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. запланировано на строительство и реконструкцию ряда учреждений здравоохранения. Общий бюджет здравоохранения Свердловской области составит вместе со средствами ТФОМС 127,5 млрд руб.

В дорожный фонд на 2024 год уйдет 26,2 млрд руб., из которых значительный объем средств будет направлен на завершение строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом, а также планируется начать строительство в Екатеринбурге путепровода по пер. Низовому и транспортной инфраструктуры к объекту «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации».

Проект областного бюджета разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 2024-2026 годы. Ожидается, что в 2024 году доходы областного бюджета составят 407,6 млрд руб. Расходы областного бюджета определены в сумме 423 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2023 Бюджет ТФОМС Свердловской области планируют увеличить на 1,4 млрд рублей за счет лечения граждан из других регионов

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Согласно проекту бюджета ТФОМС, принятому сегодня, 26 октября, в ходе заседания ...

26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...

26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...

29.10.2021 Свердловские власти одобрили проект регионального бюджета на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Правительство Свердловской области одобрило законопроект о региональном бюджете на 2022 ...

05.11.2014 Евгений Куйвашев внес в региональное Заксобрание проект трехлетнего областного бюджета

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18