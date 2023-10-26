Бюджет прошел первое чтение

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Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты приняли проект бюджета области на ...

Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...

Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...

Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...

Гордума Екатеринбурга приняла в первом чтении бюджет города

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и ...