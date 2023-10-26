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Бюджет прошел первое чтение

Бюджет прошел первое чтение В рамках повестки заседания свердловского Законодательного собрания, прошедшего 14 ноября, министр финансов области Александр Старков представил парламентариям проект бюджета региона на 2024 год и плановый период до 2026 года. Ознакомившись с выкладками правительства, парламентарии приняли документ в первом чтении. Против традиционно была только фракция КПРФ.

Основы бюджета

Вслед за губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, выступавшим перед областными парламентариями с докладом о бюджетной и налоговой политике регионального кабмина в 2024 году, Александр Старков охарактеризовал экономическую ситуацию в области как стабильную. По его словам, это позволило правительству уверенно прогнозировать доходную часть бюджета и планировать расходы.

«Средств в бюджете достаточно как на социальную поддержку жителей региона, так и на бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию социальных объектов, ремонт дорог и многие другие задачи, повышающие качество жизни в регионе», — отметил он.

По словам министра финансов области, доходная часть бюджета в 2024 году превысит прогнозируемый объем на 15% по сравнению с текущим годом и достигнет 407,6 млрд руб. Основную часть составят налоговые и неналоговые доходы (385,6 млрд руб.). Налоги на прибыль организаций планируется собрать в размере 156,6 млрд руб. НДФЛ может принести казне 130,8 млрд руб.

В 2025 году доходная часть бюджета региона может составить 433,5 млрд руб., а в 2026 году — 470,6 млрд руб.

Расходы региональной казны запланированы в размере 423 млрд руб. Дефицит бюджета, таким образом, составит 15,4%. В 2025 году бюджетные расходы увеличатся до 435,7 млрд руб., а дефицит снизится до 2,2%. В 2026 году расходная статья составит 473,4 млрд руб., а дефицит бюджета — 2,8%.

Верхний предел государственного долга области (то есть максимум средств, которыми правительство региона сможет распорядиться) в 2024 году ожидается в размере 107,7 млрд руб. В 2025 году — 109,4 млрд руб., а в 2026 году — 112,1 млрд руб.

Статьи расходов

Описав основные положения документа, докладчик рассказал о конкретных статьях расходов бюджета.

Обобщая, 117 млрд руб. планируется выделить на сферу образования, 96,2 млрд руб. — на социальную политику, 39,8 млрд руб. — на здравоохранение, 5,3 млрд руб. — на физическую культуру и спорт, 4,4 млрд руб. — на культуру. Стоит отметить, что в 2024 году бюджет сферы образования планируется увеличить на 16,8 млрд руб.

В рамках этой статьи расходов кабмин региона планирует построить и отремонтировать 15 зданий школ по всему региону: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, Нижней Туре и ряде других населенных пунктов.

Основную часть расходов составят субвенции муниципалитетам (73,9 млрд руб.). 7,5 млрд руб. будет выделено на питание для школьников, 2,9 млрд руб. — на проведение оздоровительных кампаний для детей, в том числе на ремонты и реконструкции детских лагерей отдыха.

В рамках расходов на социальную политику 80,1 млрд руб. правительство региона планирует направить на меры социальной поддержки населения (к примеру, в будущем году будет выделено около 8 тыс. сертификатов на материнские капиталы). На обязательное страхование неработающих свердловчан заложено 25,2 млрд руб., на пособия в связи с рождением ребенка — 12,9 млрд руб.

Расходы бюджета региона на здравоохранение в 2024 года включают в себя 6 млрд руб. на обеспечение свердловчан лекарствами, 488,7 млн руб. на вакцинацию и иммунопрофилактику, также запланированы проектирование, строительство и реконструкция восьми поликлиник в различных городах и населенных пунктах области.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на оснащение оборудованием уже построенной поликлиники в екатеринбургском районе Академический.

На сферу спорта расходы бюджета в 2024 году будут почти в два раза ниже аналогичной статьи бюджета 2023 года (5,3 млрд руб. против 10,1 млрд руб.). Как отметил министр финансов региона, это связано с тем, что в этом году в Екатеринбурге прошла Универсиада (подготовка к этому мероприятию требовала серьезных вложений). К слову, в следующем году Свердловская область станет одной из площадок международных соревнований «Всемирные игры дружбы».

Из запланированных расходов инвестиционного характера можно отметить такие статьи, как программа газификации региона (302,1 млн руб.) и развитие малого и среднего предпринимательства (231,2 млн руб.).

В рамках обеспечения свердловчан жильем предусмотрены следующие меры. На переселение жителей области из ветхого и аварийного жилья планируется выделить 3,2 млрд руб., на обеспечение жильем сирот — 2,7 млрд руб., молодых семей — 148,1 млн руб., многодетных семей — 154,2 млн руб., некоторых категорий сотрудников бюджетной сферы — 146,8 млн руб.

Бюджет дорожного фонда в 2024 году составит 26,2 млрд руб. По сравнению с 2023 годом он уменьшился на 0,5 млрд руб., однако в 2025 году его планируется увеличить до 29,1 млрд руб., а в 2026 году — до 30,4 млрд руб. В эту статью расходов входят, к примеру, строительство, реконструкция и ремонт автодорог, содержание системы фотовидеофиксации нарушителей.

Большинство депутатов проект бюджета одобрили. Против традиционно выступила фракция КПРФ. В первом чтении проект свердловского бюджета на 2024 год был принят большинством голосов. 38 депутатов проголосовали за, пять — против.
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