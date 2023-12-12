Казну посчитали и поправили

На седьмом заседании Екатеринбургской городской думы, прошедшем 12 декабря, депутаты утвердили субсидию для «Гортранса», с помощью которой предприятие сможет погасить текущие задолженности. Кроме того, были внесены корректировки в бюджет муниципалитета на 2023 год, а также приняты в первом чтении бюджет на следующий год.
8 декабря проект бюджета Екатеринбурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был одобрен
комиссией по бюджету и экономической политике гордумы. 12 декабря депутаты приняли документ в первом чтении.
Доходы городской казны в 2024 году составят 76 млрд 546 млн руб. В 2025 году этот показатель планируется в размере 72 млрд 450 млн руб., а в 2026 году — 70 млрд 595 млн руб. 44,1% поступлений в 2024 году составят налоговые и неналоговые доходы (33 млрд 758 млн руб.). 55,9% — безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов (42 млрд 788 млн руб.).
Расходная часть бюджета города на 2024 год запланирована в размере 78 млрд 566 млн руб. В 2025 году эта статья бюджета составит 73 млрд 790 млн руб., а в 2026 году — 71 млрд 728 млн руб.
51,5% от общего объема средств направят на сферу образования (40 млрд 481 млн руб.). В целом на социальную сферу в 2024 году планируется израсходовать 62%. Выступавшая перед депутатами с докладом о проекте бюджета начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева привела некоторые примеры. Так, 1,53 млрд руб. выделено на ремонт дорог, 614 млн руб. — на благоустройство набережной Исети. 500 млн руб. — на строительство второй очереди «Дацюк-Арены», 489 млн руб. — на строительство школы в Академическом районе, 247 млн руб. — на ремонт 17 дворов, 168 млн руб. — на реконструкцию Литературного квартала.
Дефицит бюджета уральской столицы в 2024 году запланирован в размере 2 млрд 020 млн руб. (6% от объема доходов). В 2025 году этот показатель составит 1 млрд 340 млн руб., а в 2026 году — 1 млрд 133 млн руб. Муниципальный долг прогнозируется в размере 200 млн руб. В 2025 году он может увеличиться до 331 млн руб., а в 2026 году — до 552 млн руб. В первом чтении документ утвердили большинством голосов (31 депутат проголосовал за).
Также А. Турунцева презентовала городским депутатам проект решения думы по корректировке бюджета Екатеринбурга на 2023 год. Департамент финансов предложил увеличить на 8,7% доходную часть бюджета (до 71 млрд 859 млн руб.), а объем расходов — на 5,8%, до 73 млрд 26 млн руб. Дефицит бюджета после корректировки составит 3,6% от доходов (1 млрд 167 млн руб.).
Для сравнения: изначально доходы городской казны в 2023 году планировались в размере 66 млрд 74 млн руб., расходы — 69 млрд 12 млн руб., а дефицит бюджета по итогам года должен был составить 2 млрд 938 млн руб. Муниципальный долг Екатеринбурга будет равен 481 млн руб.
В ходе прений депутаты подняли вопрос о выделении дополнительных средств муниципальному предприятию «Гортранс», контролирующему работу общественного транспорта в уральской столице. А. Турунцева ответила, что на погашение его задолженностей при корректировке бюджета-2023 запланировано выделить 94 млн руб. дополнительно. А в целом на исполнение муниципального контракта предусмотрено более 1 млрд руб.
К слову, в ходе обсуждения проекта бюджета города на 2024 год депутаты задали докладчице аналогичный вопрос — заложены ли в расходной части бюджета средства на поддержку муниципального предприятия. А. Турунцева ответила, что эта статья расходов увеличена в 2024 году на 29%.
Присутствовавший на заседании думы заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков отметил, что по итогам 2023 года «Гортранс» может полностью погасить свои задолженности. В декабре его выручка от перевозки пассажиров ожидается в размере около 150 млн руб. Экономия на предприятии составила около 260 млн руб.
Проект решения о корректировке городского бюджета на 2023 год депутаты также поддержали.Изображения из презентации к проекту бюджета Екатеринбурга на 2024 год