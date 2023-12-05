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Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила бюджет столицы Среднего Урала на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно проекту, в следующем году доходы уральской столицы составят 76,5 млрд руб., расходы — 78,5 млрд руб. Дефицит составляет 2 млрд руб.

Бюджет 2024 года сохранит свою социальную направленность — расходы на финансирование этой сферы составят 49,1 млрд руб. Основные траты пойдут на выплату заработной платы, в том числе ее индексацию, создание новых мест в образовательных учреждениях, улучшение городской среды, обновление парка общественного транспорта и другие приоритетные направления.

В плановом периоде в 2025 году доходы казны прогнозируются на уровне 72,4 млрд руб., в 2026 году — 70,6 млрд руб. Расходная часть в 2025 году составит 73,8 млрд руб., а в 2026 — 71,7 млрд руб. Дефицит в 2025 году достигнет 1,3 млрд руб., в 2026 году — 1,1 млрд руб.

Напомним, что бюджет Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов уже принят депутатами регионального законодательного собрания в третьем чтении. На согласование финансового документа области потребовалось более трех недель. В процессе работ над бюджетом объем запланированных доходов увеличился с 407,6 млрд руб. до 420,1 млрд руб., расходов — с 423 млрд руб. до 438,4 млрд руб. Дефицит бюджета составит 18,3 млрд руб. Всего в законопроект была внесена 21 правка.
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