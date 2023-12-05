Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год

Материалы по теме

Свердловские депутаты утвердили бюджет региона на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. 5 декабря на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области ...

Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года

УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты приняли проект бюджета области на ...

Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...