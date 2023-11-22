УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:40

Свердловские депутаты утвердили бюджет региона на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. 5 декабря на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты приняли в третьем чтении закон о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Документ был принят большинством голосов. За проголосовали 38 депутатов, против — четыре.

Напомним, что первое чтение законопроекта прошло 14 ноября. По итогам работы согласительной комиссии параметры бюджета к третьему чтению изменились. Объем запланированных доходов увеличился с 407,6 млрд руб. до 420,1 млрд руб., расходов — с 423 млрд руб. до 438,4 млрд руб. Дефицит бюджета составит 18,3 млрд руб. Всего в законопроект была внесена 21 правка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2023 В свердловский бюджет на 2024 год добавили 14,9 млрд рублей на дороги, строительство и медицину

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был ...

20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года

УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...

17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

14.11.2023 Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты приняли проект бюджета области на ...

14.11.2023 Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (101)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18