Свердловские депутаты утвердили бюджет региона на 2024 год

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Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года

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Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

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Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...