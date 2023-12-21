Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Депутаты Екатеринбургской городской думы 26 декабря утвердили проект бюджета города на ...21.12.2023 Комиссии думы Екатеринбурга согласовали проект бюджета города ко второму чтению
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Постоянные комиссии Екатеринбургской городской думы завершили согласование проекта ...12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...08.12.2023 Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...