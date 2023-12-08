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Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня приняли в первом чтении проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. За проголосовал 31 депутат, один — против, один — воздержался.

Согласно документу, доходы городской казны в 2024 году составят 76 млн 546 тыс. руб. (72 млн 450 тыс. руб. в 2025 году и 70 млн 595 тыс. в 2026 году), расходы — 78 млн 566 тыс. руб. (73 млн 790 тыс. руб. и 71 млн 728 тыс. руб. соответственно). Дефицит запланирован в размере 2 млн 020 тыс. руб. (1 млн 340 тыс. руб. в 2025 году и 1 млн 133 тыс. руб. в 2026 году). Муниципальный долг прогнозируется в размере 200 млн руб. В 2025 году он может увеличиться до 331 млн руб., а в 2026 году — до 552 млн руб.

Как писал УрБК, 8 декабря проект документа одобрила комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы.
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