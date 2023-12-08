Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении

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Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года

УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...

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УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...