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Комиссии думы Екатеринбурга согласовали проект бюджета города ко второму чтению

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Постоянные комиссии Екатеринбургской городской думы завершили согласование проекта бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов ко второму чтению. Об этом сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, что 8 декабря проект документа был одобрен комиссией по бюджету и экономической политике гордумы, а 12 декабря — принят в первом чтении. Ранее УрБК описывал основные показатели проекта бюджета. Так, доходы городской казны в 2024 году составят 76 млрд 546 млн руб. Расходная часть бюджета города на 2024 год запланирована в размере 78 млрд 566 млн руб. Дефицит бюджета уральской столицы в 2024 году запланирован в размере 2 млрд 020 млн руб. (6% от объема доходов).

Вопрос о принятии проекта бюджета во втором чтении будет рассмотрен на очередном заседании Екатеринбургской городской думы.
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