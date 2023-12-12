Комиссии думы Екатеринбурга согласовали проект бюджета города ко второму чтению

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...08.12.2023 Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...10.12.2019 Три комиссии гордумы единогласно одобрили проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год во втором чтении
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Сегодня три комиссии городской думы Екатеринбурга единогласно одобрили проект бюджета ...