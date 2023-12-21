Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Постоянные комиссии Екатеринбургской городской думы завершили согласование проекта ...12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...08.12.2023 Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила бюджет муниципалитета на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...14.11.2023 Свердловский бюджет на 2024 год принят в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...