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Сегодня, 11:02

Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Депутаты Екатеринбургской городской думы 26 декабря утвердили проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. За проголосовали 32 депутата, один — против.

Напомним, что 8 декабря проект документа был одобрен комиссией по бюджету и экономической политике гордумы, 12 декабря — принят в первом чтении, а 21 декабря комиссии думы согласовали проект документа ко второму чтению (во втором чтении городской бюджет принимают окончательно).

Ранее УрБК приводил основные показатели проекта бюджета. Так, доходы городской казны в 2024 году составят 76 млрд 546 млн руб. Расходная часть бюджета города на 2024 год запланирована в размере 78 млрд 566 млн руб. Дефицит бюджета уральской столицы в 2024 году — 2 млрд 020 млн руб. (6% от объема доходов).
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