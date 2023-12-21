Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год

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УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Постоянные комиссии Екатеринбургской городской думы завершили согласование проекта ...

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УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...

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УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В рамках двадцать шестого заседания регионального Заксобрания свердловские депутаты ...